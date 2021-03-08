Более 700 тыс. москвичей привились от COVID-19

В Москве более 700 тыс. человек сделали прививку от коронавируса, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, пропускная способность временных пунктов вакцинации в два раза выше, чем обычных пунктов.

«На сегодняшний день в Москве вакцинировано более 700 тыс. человек с начала кампании. Ежедневно вакцинируются от 10 до 15 тыс.»,— сказала госпожа Ракова в эфире канала «Россия 24». Она отметила, что на вакцинацию во временные пункты приходит в два раза больше людей, чем в поликлиники. Например, в ГУМе прививку делают до 400 человек в день.

По ее словам, антитела к коронавирусу на сегодняшний день имеет 42–43% москвичей, официально переболело COVID-19 более 1 млн человек. При этом из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом следует, что с начала пандемии по 8 марта в столице выявлено 991 816 зараженных, 912 146 выздоровели, 15 447 умерли. В России зарегистрировано более 4,3 млн заболевших (+10 253 за сутки).

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Сегодня, 8 марта, в столице отменили обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Транспортные карты этих категорий граждан разблокированы. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с COVID-19 в городе улучшается. При этом он призвал эти категории граждан по возможности воздержаться от поездок и сделать прививку.

Подробнее об отмене ограничений — в материале “Ъ” «Московским пенсионерам возвращают за проезд».