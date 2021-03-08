В Москве отменили режим самоизоляции для пожилых граждан

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, введенный в Москве из-за коронавируса, перестал быть обязательным. Транспортные карты этих категорий граждан разблокированы.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, ситуация с COVID-19 в городе улучшается, суточное число заболеваний снизилось почти в пять раз по сравнению с пиковыми значениями конца 2020 года. При этом он призвал эти категории граждан по возможности воздержаться от поездок и сделать прививку.

В Москве с начала пандемии выявили более 990 тыс. зараженных, умерли 15 тыс. В России заразились свыше 4,3 млн, умерли 89 тыс. По мнению врачей, в середине весны в стране может вырасти заболеваемость COVID-19, снижение стоит ожидать в конце мая.

Подробнее об отмене ограничений — в материале “Ъ” «Московским пенсионерам возвращают за проезд».