Екатеринбургская епархия вновь подала иск к властям Среднеуральска

Екатеринбургская епархия второй раз подала иск к администрации городского округа (ГО) Среднеуральск, о признании права собственности. Напомним, что на территории ГО находится Среднеуральский женский монастырь, духовником которого считался экс-схиигумен Сергий (Николай Романов).

Отметим, что первый иск епархии к администрации касался признания права собственности на здание храма иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» в монастыре. Суд удовлетворил иск. На территории монастыря находятся несколько объектов.

«Исковое заявление централизованной религиозной организации Екатеринбургская Епархия РПЦ принять, возбудить производство по делу», — говорится в определении Арбитражного суда Свердловской области.

В качестве третьих лиц привлекают региональное министерство природных ресурсов и экологии и Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

Предварительное судебное заседание арбитражного суда назначено на 23 марта 2021 года.

Имущественный конфликт между монастырем, где духовником продолжают считать отлученного от церкви отца Сергия (Николая Романова), обострился в сентябре 2020 года. Тогда сторонники отца Сергия не допустили экспертов епархии для проведения инвентаризации монастыря. В связи с этим СКР по Свердловской области возбудил два уголовных дела по ст.148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и ст.330 УК РФ («Самоуправство»). В декабре после первого штурма монастыря обвинения по этим статьям было предъявлено отцу Сергию. Ему также вменяют ч.3 ст.110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»). Он будет находиться в столичном СИЗО до 28 февраля.

Напомним, в ночь на 26 февраля произошел второй штурм монастыря. Силовики искали прислужника экс-схимонаха Сергия отца Силуана из-за убийства 20-летней давности.