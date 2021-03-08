WSJ: США подозревают спецслужбы России в дезинформации о западных вакцинах от коронавируса

Центр по глобальному взаимодействию Госдепартамента США пришел к выводу, что спецслужбы РФ через подконтрольные СМИ пытаются подорвать уверенность в вакцинах от коронавируса, разработанных западными компаниями — в частности, в вакцине Pfizer, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников.

Контролируемые спецслужбами издания, по заявлению американского чиновника, преувеличивают риск побочных эффектов, ставят под вопрос эффективность вакцин, а также утверждают, что США чрезмерно быстро одобрили вакцину Pfizer. Американские чиновники отметили WSJ, что эти сайты, несмотря на их небольшую аудиторию, могут использоваться для внедрения ложной повестки в другие российские и международные СМИ.

В числе изданий, которые, по версии центра, используются для дискредитации, представитель центра называет сайты New Eastern Outlook, Oriental Review, News Front и Rebel Inside. Первые два издания центр связывает со Службой внешней разведки (СВР), третью — с ФСБ, а четвертую — с Главным управлением Генштаба Вооруженных сил России. Представитель Госдепартамента США не предоставил конкретным доказательств связи изданий со спецслужбами. При этом он отметил, что выводы были сделаны «на основании совместного межведомственного заключения».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал бессмысленными заявления о кампании спецслужб. «Российские спецслужбы не причастны к какой бы то ни было критике вакцин. Если мы будем рассматривать каждую негативную публикацию о "Спутнике V" как результат действий американских спецслужб, мы сойдем с ума, потому что мы видим их каждый день, каждый час и во всех англосаксонских медиа»,— сказал господин Песков WSJ.

В марте глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что прокремлевские СМИ распространяют дезинформацию, связанную с распространением коронавируса. Господин Боррель обвинил Россию в том, что она продвигает свои вакцины от COVID-19 и дискредитирует применяющиеся в ЕС. Отметим, что регистрационное досье российской вакцины «Спутник V» сейчас проходит экспертизу в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA).

Подробнее об экспертизе — в материале “Ъ”.