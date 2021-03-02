Боррель обвинил Россию в дезинформации против ЕС

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил о проблеме дезинформации, которая распространяется в «индустриальных масштабах». По его словам, значительный вклад в это вносит Россия. Он предложил улучшить работу по противодействию дезинформации.

«Мы видели, как прокремлевские СМИ распространяли утверждения, что ношение масок бесполезно, или усиливали мнение против ограничений»,— сказал господин Боррель на слушаниях спецкомитета Европарламента по иностранному вмешательству в демократические процессы ЕС.

Он также обвинил Россию в дискредитации вакцин, которые используют в Евросоюзе. При этом Москва якобы продвигала свою вакцину и механизм ее распространения в качестве геополитического рычага. По мнению представителя ЕС, дезинформация «особенно зловеща в это время пандемии».

Господин Боррель заявил о «кампании дезинформации против Европейской внешнеполитической службы». По его словам, ее разоблачили в течении нескольких недель. Он напомнил, что сейчас действует структура East StratCom Task Force для выявления дезинформации. Представитель ЕС считает, что этот механизм помог странам Европы. «Я, однако, считаю, что нам нужно улучшить нашу работу и действовать более скоординированным образом с нашими государствами-членами и партнерами»,— добавил господин Боррель.

Представитель ЕС рассказал также о своем визите в Москву. По его словам, российские власти не хотели говорить о вещах, которые они «не ценят»: о правах человека, в частности, о деле Алексея Навального.

25 февраля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что на текущей неделе будут введены санкции в отношении должностных лиц из России в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Письменная процедура принятия постановления и публикация в «Официальном журнале» ЕС (после этого санкции вступают в силу) ожидаются во вторник, 2 марта. Постпреды уже согласовали запуск технической процедуры. МИД РФ пообещал ответить на санкции ЕС.

Подробнее о намерении ЕС ввести санкции — в материале “Ъ” «Евросоюз договорился о санкциях, но не сказал — против кого».