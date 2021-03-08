Белый дом заявил о возможной дезинформации по вакцинам со стороны России

Администрация президента США Джо Байдена «знает» о возможной дезинформации по поводу вакцин от коронавируса Moderna и Pfizer/ BioNTech, имеющей отношение к российским спецслужбам, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, Вашингтон следит за ситуацией. Российская сторона, в свою очередь, сообщала о провокациях против вакцины «Спутник V».

«Мы знаем об этом, мы отслеживаем ситуацию и предпринимаем необходимые шаги»,— сказала госпожа Псаки на брифинге (цитата по Reuters).

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявлял в феврале, что одобрению российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во многих странах пытаются помешать конкуренты и различные политические силы. Он утверждал, что готовятся даже провокации.