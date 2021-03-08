Главные новости к утру 8 марта

США готовятся в ближайшие недели провести кибератаки на России и параллельно ввести санкции, сообщает The New York Times со ссылкой на чиновников. Так они намерены отреагировать на хакерскую атаку на программы SolarWings, приписываемую поддерживаемым Россией хакерам. Планируется, что атака будет явной для президента, спецслужб и военных Россией, на незаметной для внешнего мира.

Президент РФ Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта. В телепоздравлении он сказал, что традиции празднования Международного женского дня «утверждают роль женщин в нашей жизни в сбережении истинных ценностей».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал бессмысленными заявления о том, что спецслужбы РФ подрывают доверие к западным вакцинам от коронавируса. Газета The Wall Street Journal сообщила, что структура Госдепартамента США выявила четыре издания, подконтрольные ФСБ, СВР и Главному управлению Генштаба. По утверждению чиновников, они используются для внедрения ложной повестки о вакцине Pfizer.

Принц Гарри и Меган Маркл дали первое телевизионное интервью. Госпожа Маркл обвинила королевский двор в расизме и отказе от помощи при мыслях о суициде, а ее супруг — о неожиданном отказе семьи от финансирования и охраны супругов.

Главные события недели — в анонсах “Ъ”.