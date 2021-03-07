Главные анонсы 8–14 марта

8 марта, понедельник
В городах России пройдет акция «Вам, любимые» в честь Международного женского дня: волонтеры на улицах будут дарить женщинам цветы.
В Москве отменят обязательный режим самоизоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниями.
ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар посетит министр иностранных дел России Сергей Лавров с 8 по 12 марта.
В России результате национального зрительского голосования будут выбраны исполнитель и песня, которые представят страну на «Евровидении».
9 марта, вторник
В Москве пройдет заседание Госдумы, на котором, как ожидается, в первом чтении рассмотрят президентские законопроекты с поправками в Трудовой, Земельный и Жилищный кодексы о приоритете Конституции РФ.
В Анкаре ожидается оглашение приговора по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова.
В Ереване пройдет заседание суда по делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.
В Европе стартуют ответные матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
10 марта, среда
В онлайн-формате президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган примут участие в церемонии заливки бетона в фундамент турецкой АЭС «Аккую».
В Москве суд начнет рассматривать по существу дело юриста Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Любови Соболь, обвиняемой в незаконном проникновении в жилище.
В Москве суд рассмотрит иск бизнесмена Евгения Пригожина о взыскании 10 млн руб. с Алексея Навального и Владимира Милова за распространение недостоверной информации.
11 марта, четверг
В Москве начнется двухдневный Международный экономический форум государств—участников СНГ.
В Москве суд проверит законность приговора столичному муниципальному депутату Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при проведении публичных акций.
Пройдут первые матчи 1/8 финала футбольной Лиги Европы.
12 марта, пятница
В России запланирован открытый аукцион по продаже имущества Антипинского НПЗ.
14 марта, воскресенье
В США в онлайн-формате пройдет вручение музыкальных премий «Грэмми».