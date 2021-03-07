Главные анонсы 8–14 марта

8 марта, понедельник

В городах России пройдет акция «Вам, любимые» в честь Международного женского дня: волонтеры на улицах будут дарить женщинам цветы.

В Москве отменят обязательный режим самоизоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар посетит министр иностранных дел России Сергей Лавров с 8 по 12 марта.

В России результате национального зрительского голосования будут выбраны исполнитель и песня, которые представят страну на «Евровидении».

9 марта, вторник

В Москве пройдет заседание Госдумы, на котором, как ожидается, в первом чтении рассмотрят президентские законопроекты с поправками в Трудовой, Земельный и Жилищный кодексы о приоритете Конституции РФ.

В Анкаре ожидается оглашение приговора по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова.

В Ереване пройдет заседание суда по делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.

В Европе стартуют ответные матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

10 марта, среда

В онлайн-формате президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган примут участие в церемонии заливки бетона в фундамент турецкой АЭС «Аккую».

В Москве суд начнет рассматривать по существу дело юриста Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Любови Соболь, обвиняемой в незаконном проникновении в жилище.

В Москве суд рассмотрит иск бизнесмена Евгения Пригожина о взыскании 10 млн руб. с Алексея Навального и Владимира Милова за распространение недостоверной информации.

11 марта, четверг

В Москве начнется двухдневный Международный экономический форум государств—участников СНГ.

В Москве суд проверит законность приговора столичному муниципальному депутату Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при проведении публичных акций.

Пройдут первые матчи 1/8 финала футбольной Лиги Европы.

12 марта, пятница

В России запланирован открытый аукцион по продаже имущества Антипинского НПЗ.

14 марта, воскресенье

В США в онлайн-формате пройдет вручение музыкальных премий «Грэмми».