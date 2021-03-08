Путин сказал о роли женщин в сохранении «истинных ценностей»

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем. Он сказал, что связанные с праздником традиции утверждают роль женщин в сохранении ценностей и нравственных ориентиров.

«Эти давние традиции празднования 8 Марта создают у всех особое настроение, символизируют наступление весны, утверждают роль женщин в нашей жизни в сбережении истинных ценностей, которые во все времена были и, уверен, останутся вдохновляющим нравственным ориентиром»,— сказал господин Путин во время телеобращения на канале «Россия-24».

Владимир Путин сказал, что сегодня слова признательности говорят «мамам, бабушкам, женам, сестрам, дочерям, подругам, коллегам по работе». Он отдельно поздравил медицинских работниц, работающих «в тяжелейших условиях эпидемии». «Благодарю всех женщин, врачей, фельдшеров, медсестер и нянечек, всех, кто спасает и выхаживает больных в "красных зонах", в составе экипажей скорой помощи, в больницах и поликлиниках».