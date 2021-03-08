NYT: США начнут ответную кибератаку России вместе с санкциями

США планируют в ближайшие три недели провести скрытные кибератаки на российские сети в ответ на атаку на программное обеспечение компании SolarWinds, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников. По данным газеты, атаку сопроводят экономические санкции и указ президента США Джо Байдена, который призван ускорить укрепление защиты американских сетей.

Планируется, что последствия контратаки будут очевидны для президента России Владимира Путина, а также российских спецслужб и военных, но при этом они не будут видны «извне», сообщает NYT. Газета отмечает, что три дня назад советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил о подобных действиях. «Я полагаю, что меры, очевидные для России и при этом наверняка не очевидные для остального мира, могут быть наиболее эффективным методом, которым США могут обозначить рамки и показать возможности ответа»,— говорил господин Салливан NYT.

Спецслужбы США подтвердили информацию об атаке на программное обеспечение SolarWinds в декабре. Предыдущий президент США Дональд Трамп преуменьшал роль России в атаке, несмотря на гипотезы со стороны глав Минюста и Госдепартамента США. После вступления господина Байдена в должность он и его администрация открыто говорят о причастности России к атаке. В конце февраля представитель Белого дома Джен Псаки сказала, что санкционный ответ на действия России ожидается в течение «недель, не месяцев». Россия отрицает обвинения.

Действия в адрес России планируются на фоне сообщений об атаке китайских хакеров на серверное программное обеспечение Microsoft. По сведениям Microsoft, группировка условным названием Hafnium воспользовалась уязвимостью в почтовом сервере Exchange Server. «Лаборатория Касперского» сообщила, что атаке подверглись в том числе около 40 компаний в России.

Подробнее о подготовке санкций — в материале “Ъ” «США ну очень кибервоинственны».