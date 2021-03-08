Принц Гарри заявил о прекращении финансирования со стороны королевской семьи

Герцог Сассекский Гарри сообщил, что королевская семья лишила его охраны и финансовой поддержки после того, как он и его супруга Меган Маркл объявили об отказе от статуса старших членов британской королевской семьи. Он назвал ситуацию одной из причин, по которой чета подписала соглашения с Netflix и Spotify.

По словам герцога Сассекского, поддержка прекратилась в первом квартале 2020 года. Гарри сообщил, что изначально он полагался на состояние, оставленное ему матерью принцессой Дианой, погибшей в 1997 году в автокатастрофе. «У меня было только то, что мне осталось от мамы. И без этого мы бы не смогли предпринять это (отказ от статуса. — “Ъ”)»,— сказал он в интервью американской телеведущей Опре Уинфри (цитата по CNN). Сделки с медиакомпаниями, по его словам, «не входили в план», и он был удивлен решением семьи.

Гарри и Меган Маркл дали первое телевизионное интервью каналу CBS. Во время интервью госпожа Маркл сообщила, что из-за отношения к ней она испытывала желание покончить жизнь самоубийством. По словам герцогини, так называемая «фирма» (королевский двор и приближенные) отказывали ей в помощи.

В феврале 2021 года Букингемский дворец подтвердил окончательный отказ герцога и герцогини Сассекских от исполнения официальных обязанностей членов королевской семьи. Сейчас пара ожидает второго ребенка. Госпожа Маркл уточнила в интервью, что ждет девочку.

О планах супругов — в материале “Ъ FM” «"Мегсит" дошел до финала».