Меган Маркл сообщила о мыслях о самоубийстве из-за отношения к себе

Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила, что испытывала желание покончить жизнь самоубийством, будучи частью королевской семьи. По ее словам, желание появилось после того, как она столкнулась с отношением со стороны королевского двора Великобритании и приближенных к нему. В первом телевизионном интервью она обвинила двор в том, что тот отказывал ей в помощи.

«Мне было очень стыдно говорить об этом, и особенно стыдно признаться об этом Гарри (супругу, герцогу Сассекскому. — “Ъ”), потому что я знаю, какую утрату он пережил. Но я знала, что если я не скажу это, но я так и поступлю — и мне тогда просто не хотелось жить дальше»,— сказала госпожа Маркл в интервью американской телеведущей Опре Уинфри на канале CBS (цитата по CNN). Она сказала, что представители двора не позволили ей обратиться за помощью в сторонние организации.

Меган Маркл сказала, что перед рождением сына Арчи представители двора (так называемая «фирма») были обеспокоены тем, «насколько темной будет его кожа», и обсуждали это с принцем Гарри. Она сказала, что «фирма» отказывала ей и принцу Гарри в защите. «Они были согласны брать, чтобы защитить других членов семьи, но не хотели врать, чтобы защитить меня и моего супруга»,— сказала она. При этом она отметила, что у нее были хорошие отношения с королевой Елизаветой II и членами королевской семьи.

Гарри и Меган Маркл объявили о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи в 2020 году. В феврале 2021 года Букингемский дворец подтвердил окончательный отказ герцога и герцогини Сассекских от исполнения официальных обязанностей членов королевской семьи. Сейчас пара ожидает второго ребенка. Госпожа Маркл уточнила в интервью Опре Уинфри, что ждет девочку.

О планах супругов — в материале “Ъ FM” «"Мегсит" дошел до финала».