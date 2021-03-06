Сенат США одобрил план стимулирования экономики на $1,9 трлн

Сенат Конгресса США одобрил законопроект о мерах экстренного стимулирования роста национальной экономики в период пандемии в размере $1,9 трлн. В поддержку документа выступили 50 сенаторов, против — 49 законодателей, сообщает Reuters.

Окончательный законопроект включает в себя $400 млрд единовременных выплат в размере $1,4 тыс. большинству американцев. Также в него входят выплаты объемом $300 в неделю в виде расширенных пособий по безработице для 9,5 млн человек, оставшихся без работы в кризис. Помимо этого, $350 млрд будут направлены в виде помощи правительствам штатов и местным органам власти.

Теперь измененный законопроект должна вновь одобрить Палата представителей. Затем его должен подписать президент США Джо Байден. Ранее он заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в США достигли 1,7 млн человек в день, поэтому обещание вакцинировать 100 млн человек за 100 дней президентства будет перевыполнено.

Об эпидемиологической ситуации в стране читайте в публикации “Ъ” «Америка в роли простой смертной».