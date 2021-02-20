Байден хочет перевыполнить план по вакцинации 100 млн человек за 100 дней

Президент США Джо Байден заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в США достигли 1,7 млн человек в день, поэтому обещание вакцинировать 100 млн человек за 100 дней президентства будет перевыполнено.

«Мы сейчас дошли до того, что вы видите примерно в два раза большее среднее число людей, получающих вакцину в день, чем было на неделе до моего вступления в должность. Это 1,7 млн в среднем в день»,— сказал господин Байден во время выступления на заводе фармацевтической компании Pfizer. Текст его речи опубликован на сайте Белого дома.

Президент сообщил, что скоро число привитых достигнет 50 млн. Он заявил об уверенности в том, что обещание вакцинировать 100 млн человек за первые 100 дней президентства будет перевыполнено.

Председатель правления и генеральный директор Pfizer Альберт Бурла сообщил, что компания готова увеличить с 5 до 10 млн в неделю число доз поставляемых США. По его словам, Pfizer может предоставить США к концу марта 120 млн доз препарата, а к концу мая — 200 млн.

США занимают первое место в мире по числу зараженных (27,9 млн) и умерших (495 тыс.) от коронавируса. Для вакцинации населения в США используются два препарата — Pfizer и Moderna. Ранее господин Байден сообщил, что к концу июля в стране будет достаточно запасов, чтобы обеспечить вакциной 300 млн американцев.