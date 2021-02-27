Палата представителей США одобрила план стимулирования экономики на $1,9 трлн

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о мерах экстренного стимулирования роста национальной экономики в период пандемии в размере $1,9 трлн. За проголосовали 219 человек, против — 212, сообщает Reuters. Законопроект еще должны принять Сенат и подписать президент Джо Байден.

Одной из главных мер станут выплаты по $1,4 тыс., их получит большинство налогоплательщиков. Федеральная доплата по безработице будет увеличена с $300 до $400 в неделю в дополнение к пособию, которое выплачивают штаты.

Согласно плану, $415 млрд направят на борьбу с пандемией и вакцинацию, $1 трлн — на прямую помощь домохозяйствам, $440 млрд — на поддержку малого бизнеса и организаций, наиболее пострадавших от пандемии.

Ранее господин Байден заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в США достигли 1,7 млн человек в день, поэтому обещание вакцинировать 100 млн человек за 100 дней президентства будет перевыполнено. США занимают первое место в мире по числу зараженных коронавирусом (28,4 млн) и по числу умерших (510 тыс.).

Об эпидемиологической ситуации в стране — в материале “Ъ” «Америка в роли простой смертной».