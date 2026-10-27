В Израиле завершилось голосование на парламентских выборах
В Израиле в 22:00 по местному времени (23:00 мск) закрылись избирательные участки на выборах в парламент — Кнессет. По данным экзитполов, ни одна из партий не набирает более 50% голосов.
Результаты экзитполов публикуют 13-й канал и Kan 11. Партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, по данным опросов, получает наибольшее количество мест в Кнессете — 24-25 мест из 120. Суммарно партии из коалиции господина Нетаньяху получают 50 мест.
Оппозиционный действующему премьеру блок партий во главе с Гади Айзенкотом, по предварительным данным, получает 53 места. Необходимого для формирования правительства большинства в 61 место нет ни у одного из блоков.
Еще до закрытия избирательных участков явка на парламентских выборах в Израиле стала рекордной с 1988 года. В 20:00 по местному времени (21:00 мск) она составила 74,3%. Всего в выборах участвовали кандидаты от 36 партий.