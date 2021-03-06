Экипаж МКС заделал первую трещину в российском модуле

Экипаж Международной космической станции (МКС) полностью заделал первую трещину в российском модуле «Звезда», сообщил «РИА Новости» представитель пресс-службы Ракетно-космической корпорации «Энергия» (предприятие «Роскосмоса»). На трещину установили накладку. Ранее она стала причиной утечек воздуха со станции.

Сейчас на МКС находятся россияне Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

«Сегодня в рамках работ по устранению негерметичности в модуле "Звезда" российский экипаж МКС под руководством специалистов главной оперативной группы управления российским сегментом МКС откроет люк промежуточной камеры и нанесет слой герметика с торца установленной ранее накладки»,— сообщил представитель пресс-службы корпорации. Вторую трещину планируется устранить к 12 марта.

В октябре 2020 года экипаж МКС нашел трещину длиной 4,4–4,5 см в промежуточной камере российского модуля «Звезда», позднее ее временно загерметизировали. Космонавт Сергей Рыжиков предположил, что она могла появиться из-за удара извне. Новую утечку воздуха на МКС обнаружили в середине декабря 2020 года. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, утечка воздуха и падение давления на МКС могли произойти из-за работы приборов в американском сегменте станции.

В феврале из диалогов во время переговоров экипажа МКС с Землей стало известно, что в корпусе российского модуля МКС может быть шесть трещин, из-за которых происходит утечка воздуха. Вместе с тем «Роскосмос» исключает, что причиной образования трещин может быть усталость металла станции. 4 марта срок работы МКС продлили до 2028 года.

О том, как космонавты могут устранить дефекты МКС,— в материале “Ъ FM”.