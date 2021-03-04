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Срок работы МКС продлили до 2028 года

Работу Международной космической станции (МКС) решено продлить до 2028 года, сообщил заместитель руководителя центра летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Юрий Гидзенко.

«Мы сейчас уже об этом думаем, и уже решение об этом на верхних уровнях принято, чтобы станция до 2028 года летала,— сказал господин Гидзенко в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»).— При этом вот эти заделанные трещины никоим образом не повлияют на уменьшение срока работы станции до 2028 года».

В конце февраля в Центре управления полетами сообщили, что в корпусе российского модуля МКС может быть шесть трещин, из-за которых происходит утечка воздуха. В октябре 2020 года экипаж МКС нашел трещину длиной 4,4–4,5 см в промежуточной камере российского модуля «Звезда», позднее ее временно загерметизировали. Новую утечку воздуха на МКС обнаружили в середине декабря 2020 года. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, утечка и падение давления на МКС могли произойти из-за работы приборов в американском сегменте станции.

О проблеме утечки воздуха на МКС — в материале “Ъ FM” «Российский модуль дал трещины».

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