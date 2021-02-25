Российский модуль дал трещины

Экипаж МКС на этой неделе завершит изучение трещин в обшивке, а на следующей их уже собираются заделывать. Накануне из переговоров экипажа с Землей стало известно, что в корпусе российского модуля «Звезда» уже шесть отверстий. Как с ними поступят космонавты? И есть ли угроза работе станции? Расскажет Иван Якунин.

2 см, 3 см, 4,5см — трещина в корпусе российского блока МКС, обнаруженная в 2019 году, постоянно расползалась. Ее временно заклеили гибким диском из резины и алюминиевой фольги. Потом обнаружилась вторая, ее оперативно заделали несколькими слоями пленки. Затем третья. И вот теперь, как выяснилось, трещин уже шесть. Риски возрастают, уверен популяризатор космонавтики Виталий Егоров:

«Корпус модуля толщиной примерно с 10-рублевую монету, то есть около 3 мм, и это алюминий — мягкий металл. При нанесении достаточно серьезного удара массивным металлическим предметом вполне можно пробить его, если постараться, конечно. Теперь нужно понять, не увеличиваются ли трещины. Потому что рядом с тем участком, который прохудился, есть стыковочный узел. Соответственно, каждая стыковка — это удар, пусть и слабенький, но все-таки космический корабль весит 8 тонн».

Давление воздуха на станции постоянно падает, из-за этого ее приходится накачивать азотом и кислородом, их запасы доставляют с Земли. Проблема в том, что нет никаких гарантий, что экипаж нашел все дыры, говорит член северо-западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов: «Некоторые из них теоретически являются сквозными. Насколько это точно, поймут, когда их все залепят. Если утечка прекратится, значит, они их нашли и залепили. Если не прекратится, значит, еще есть царапины».

Риск новых утечек «Роскосмос» пока не комментировал. Там лишь отметили, что ждут результатов проверки. Прежде Дмитрий Рогозин неоднократно заявлял, что никакой угрозы такие трещины не несут.

Дмитрий Рогозин, глава «Роскосмоса»: В нашей стране много паникеров, раздувают из мухи слона очень часто. На МКС, действительно, были обнаружены определенные воздействия на оболочку. Это может быть либо воздействие микрометеоритов — они мельчайшие — то есть это дырочка, которую вообще даже не заметите. Безусловно, они бывают, это не мудрено. Да и станция сама немолодая, она уже 10 лет работает сверх собственного ресурса.

На станцию неделю назад доставили микроскоп и материалы для герметизации. Но сейчас из переговоров стало известно, что экипаж готовится к инновационному решению: в обшивке сделают дополнительные отверстия, чтобы препятствовать расползанию трещин. По мнению руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, работы нужно проводить осторожно, ведь ставки слишком высоки:

«Непосредственной опасности нет, тут даже чрезвычайную ситуацию объявлять не будут. Но непонятно, что происходит. Может быть такое, что эти трещины — только зародыш будущего расползания конструкции. Первое, что могут предпринять — перезакрыть модуля вообще, то есть изолируют его и все, как у нас было на станции “Мир”, когда там была большая дыра. Но тогда сильно функциональность теряется. Тут стратегически очень плохо то, что если станцию топить, тогда Россия останется без пилотируемой космонавтики вообще».

Руководство «Роскосмоса», кажется, это понимает. Дмитрий Рогозин заявлял, что пристально следит за состоянием станции, которой предстоит работать еще как минимум три года.