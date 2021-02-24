В Центре управления полетами сообщили о шести трещинах в модуле МКС

В корпусе российского модуля Международной космической станции (МКС) может быть шесть трещин, из-за которых происходит утечка воздуха, свидетельствуют диалоги во время переговоров экипажа МКС с Землей. Специалист Центра управления полетами (ЦУП) сказал, что 26 февраля планируется проверить, есть ли утечка на месте трех из них.

«Завтра у нас будет обследование трещины номер три, рядом со стыковочным узлом. И в пятницу — обследование трех трещинок, на которые ты устанавливал "купола"»,— сказал специалист ЦУП космонавту Сергею Рыжикову во время переговоров экипажа МКС с Землей (цитата по «РИА Новости»).

Ранее экипаж МКС подготовил первую трещину к засверливанию краев, сообщается в отчете о работах на сайте NASA. По сообщению агентства, экипаж после диагностики «отметил края трещины для будущего сверления, сделал слепок трещины и заклеил трещину… гибкой заплаткой»,— указано в отчете. Засверливание краев трещины позволяет избежать ее увеличения в размерах.

В октябре 2020 года экипаж МКС нашел трещину длиной 4,4–4,5 см в промежуточной камере российского модуля «Звезда», позднее ее временно загерметизировали. Новую утечку воздуха на МКС обнаружили в середине декабря 2020 года. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, утечка воздуха и падение давления на МКС могли произойти из-за работы приборов в американском сегменте станции.