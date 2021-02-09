Мосгорсуд отказался включать транспортные карты столичным пенсионерам

Указ столичного мэра о приостановке бесплатного проезда пенсионерам в Москве в связи с пандемией коронавируса является законным. Соответствующую жалобу о незаконности этого документа отклонил Мосгорсуд. С иском в инстанцию ранее обратился работающий пенсионер-адвокат Юрий Качан, который выяснял в суде, почему карантинные ограничения не запрещали ему оказывать юридические услуги населению, но не давали бесплатно ездить в автобусе. Представители мэрии, в свою очередь, объясняли отключение проездных заботой о здоровье пожилых граждан, но заявитель недоумевал, как забота связана с его необходимостью все-таки ездить в транспорте, но за свой счет.

С жалобой в Мосгорсуде адвокат Юрий Качан обратился в ноябре 2020 года. Он оспаривал п. 2.3 указа столичного мэра N97-УМ, в котором говорится о приостановке действия льготных проездных билетов для пенсионеров в общественном транспорте. В документе, изданном Сергеем Собяниным 6 октября 2020 года, поручения о приостановке транспортных карт даются городскому метрополитену, столичным департаментам транспорта, здравоохранения, информационных технологий и другим подведомственным организациям. Господин Качан объяснил “Ъ”, что счел действие указа нарушением своих прав как работающего пенсионера. Заявитель напомнил, что даже во время самых жестких карантинных ограничений адвокатам было разрешено работать и передвигаться по городу.

«Получается абсурд. С одной стороны, мне говорят — работайте, с другой — лишают льготы на проезд. Но если я работаю, почему не могу по социальной карте ездить?» — недоумевает Юрий Качан.

Напомним, масштабные ограничения в связи с пандемией коронавируса вводились в столице с весны 2020 года. Так, с 5 марта прошлого года в городе был введен режим повышенной готовности, с 26 марта гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями была предписана самоизоляция, а их транспортные карты отключены. Под ограничения тогда попали 1,8 млн горожан. При этом мэр обещал выплатить пожилым гражданам по 4 тыс. руб. компенсации расходов в связи с режимом самоизоляции. Остальным москвичам домашний карантин предписали с 30 марта, позволяя сходить в соседний продуктовый магазин и аптеку, вынести мусор и выгулять собаку. Нарушителей ждал штраф 4–5 тыс. руб. С 15 апреля для любых поездок по Москве нужно было получать цифровые коды. Некоторые категории граждан, впрочем, избавили от необходимости получать подобные коды — в том числе адвокатов. С 12 мая горожан при посещении магазинов и аптек обязали носить маски и перчатки.

Основные ограничения были отменены в Москве с 9 июня 2020 года, в том числе режим домашней самоизоляции и пропуска для поездок. Однако в сентябре 2020 года Сергей Собянин вновь предписал гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями соблюдать режим домашней самоизоляции. А 6 октября 2020 года господин Собянин предписал своим указом отключить льготные проездные школьникам и пенсионерам, причем ограничения для последней категории сохраняются до сих пор — именно его законность и рассматривали в Мосгорсуде. При этом в мэрии заявляли, что активируют льготные проездные гражданам старше 65 лет лишь после прохождения вакцинации от COVID-19.

Законность указа защищали как представители мэра, так и департаментов транспорта и информационных технологий. Их позиция фактически сводилась к тому, что указ Сергея Собянина продиктован исключительно заботой о здоровье заявителя и окружающих горожан.

Сам градоначальник связывал в октябре 2020 года отключение транспортных карт пенсионеров с тем, что более 25% новых заболевших составляют как раз граждане старше 65 лет.

Юрий Качан пытался дискутировать в суде с чиновниками, «почему они не заботятся о моем здоровье» в случаях платных поездок в транспорте, а также получить оценки улучшения эпидемиологической ситуации в Москве после лишения транспортных льгот именно его. В свою очередь, представитель городской прокуратуры сочла, что столичный мэр действовал в рамках своих полномочий, дав понять, что оспариваемый указ Сергея Собянина не нарушает прав адвоката — так как тот имеет право ездить в транспорте за свой счет, что не мешает выполнению его профессиональных обязанностей.

В итоге Мосгорсуд отказался удовлетворить иск. Мотивировочная часть решения суда должна быть готова в десятидневный срок. Господин Качан сказал, что после получения этого документа, скорее всего, будет его обжаловать в следующей инстанции.

Александр Воронов