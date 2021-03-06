Уголь на двоих

Госкорпорация «Ростех» и «А-Проперти» Альберта Авдоляна официально объявили, что станут единственными акционерами создающегося крупнейшего производителя коксующегося угля. Так, госкорпорация купит у «А-Проперти» 5% в крупнейшем в РФ Эльгинском месторождении коксующегося угля, а «А-Проперти» консолидирует 75% в порту Вера и Огоджинском угольном месторождении, выкупив доли у дружественных структур. Остальные 25% в порту и Огодже останутся у «Ростеха». По мнению экспертов, учитывая планы роста добычи на Эльге, «Ростех» впоследствии сможет продать свой пакет иностранным инвесторам.

«А-Проперти» Альберта Авдоляна продаст 5% Эльгинского угольного проекта госкорпорации «Ростех», сообщили стороны 5 марта. В заявлении «А-Проперти» сказано, что договоренность является логическим завершением формирования промышленного кластера компании, который включает в себя Эльгинское и Огоджинское угольные месторождения, а также порт Вера на Дальнем Востоке.

В «А-Проперти» заявили также, что в ближайшее время консолидируют 75% в капитале порта и Огоджинском месторождении. Сейчас по 25% в ООО «Порт Вера Холдинг» и Огодже принадлежат «Ростеху». Оставшиеся доли в порту принадлежат компании «Амур-логистика» (37,5%) Екатерины Лапшиной, которая управляла активами Альберта Авдоляна и его партнера Сергея Адоньева, и президенту «Росинжиниринга» Дмитрию Новикову (37,5%). В Огодже 75% владеет компания Екатерины Лапшиной «Ера-добыча». Отметим, что, хотя «Ростех» является миноритарием в этих активах, доли других акционеров заложены структуре госкорпорации «РТ-развитие бизнеса» (см. “Ъ” от 24 февраля).

На рынке всегда считали, что Екатерина Лапшина и Дмитрий Новиков действуют в интересах Альберта Авдоляна и «Ростеха», поэтому проводимая «А-Проперти» консолидация Огоджи и порта Вера закрепляет статус-кво.

«А-Проперти» консолидировала Эльгинское угольное месторождение в 2020 году, потратив на выкуп долей у «Мечела» и Газпромбанка 142 млрд руб. своих и заемных средств. Исходя из той сделки 5% Эльги могут стоить 7 млрд руб. Однако теперь актив может стоить больше, поскольку добыча на Эльге выросла с 4,3 млн тонн в 2019 году, когда актив входил в «Мечел», до 12 млн по итогам 2020 года. «А-Проперти» планирует нарастить добычу на Эльге почти вчетверо — до 45 млн тонн к 2023 году. Добычу на Огоджинском месторождении планируется увеличить с 1 млн тонн до 10 млн к 2023 году.

Сейчас эльгинский и огоджинский уголь переваливается через порты в акваториях Ванино и Владивостока. Однако, как заявляют партнеры, им необходимо иметь собственную перевалку, учитывая перспективы роста добычи. С этим связаны намерения расширять мощности порта Вера.

Третьей частью будущей угольной империи «А-Проперти», которая сделает проект Альберта Авдоляна и «Ростеха» крупнейшим российским производителем металлургических углей, должен стать «Сибантрацит» (см. “Ъ” от 26 февраля). «А-Проперти» сообщила в феврале, что согласовала с наследниками бизнесмена Дмитрия Босова основные условия покупки этой компании. Пока сделка приостановлена, так как суд наложил обеспечительные меры в рамках иска вдовы Дмитрия Босова Катерины Босов к группе «Аллтек» (владеет контрольным пакетом «Сибантрацита»).

С учетом планов по резкому росту добычи на Эльге приобретение «Ростехом» 5% в угольном проекте можно рассматривать как портфельную инвестицию, считает Максим Худалов из АКРА.

Он отмечает, что из всех сырьевых товаров цены на уголь увеличились меньше всего в начале 2021 года. «Когда Китай перестанет конфликтовать с Австралией (КНР ввела неофициальное эмбарго на импорт австралийского угля.— “Ъ”), у цен на уголь есть все шансы подрасти еще»,— полагает аналитик. По его мнению, «Ростех» сможет заработать на росте стоимости пакета в Эльге, в будущем продав его либо Альберту Авдоляну, либо иностранным инвесторам, которыми могут выступить индийские или китайские компании.

Евгений Зайнуллин