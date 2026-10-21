Минприроды подготовило предложения о регулировании численности бурых медведей
Правительство РФ рассматривает предложения по изменению нормативной базы о регулировании численности бурых медведей, разработанные Минприроды. Об этом говорится в ответе министерства на запрос «Ъ».
«В подготовке (предложений.— «Ъ») участвовали все регионы страны. Законодательное собрание Красноярского края дублирует уже подготовленные законодательные инициативы, которые предложил не только край, но и другие регионы»,— отметили в Минприроды.
Как писал «Ъ», 20 октября красноярское Заксобрание приняло обращение в адрес главы Минприроды РФ Александра Козлова с просьбой упростить правила охоты на бурого медведя. Региональный парламент, в числе прочего, предложил увеличить сроки его добычи до 90 дней и разрешить отстреливать хищника, если тот представляет непосредственную угрозу для человека.