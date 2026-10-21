У причалов ждут субсидий
В правительстве рассмотрят меры поддержки южных портов
Как стало известно “Ъ”, в правительстве рассматривают масштабный перечень возможных мер господдержки терминалов Азово-Черноморского бассейна (АЧБ), остановивших работу после атак. В числе инициатив — субсидирование расходов на оплату труда, поддержание терминалов и обслуживание кредитов, а также отсрочка выплат по аренде госимущества и приближение страховых лимитов к размеру ущерба. По оценкам участников рынка, простой терминалов АЧБ обходится бюджетам и бизнесу в 200 млрд руб. в месяц.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил вице-премьеру Дмитрию Патрушеву рассмотреть для морских портов региона господдержку по аналогии с теми мерами, что приняты для аэропортов юга (“Ъ” видел обращение от 23 сентября). По его словам, работа всех ключевых зерновых терминалов АЧБ фактически приостановлена. «В июле—августе 2026 года объем перевалки сельскохозяйственных грузов через морские порты Краснодарского края составил 3,8 млн тонн, что практически в два раза ниже уровня аналогичного периода 2025 года (7,9 млн тонн),— пишет господин Кондратьев.— В ближайшей перспективе сохраняются риски пониженного уровня объемов перевалки».
Господин Кондратьев предлагает рассмотреть для стивидоров субсидирование понесенных затрат в период остановки, в том числе расходов на фонд оплаты труда (ФОТ), содержание и техобслуживание оборудования, силосов, складов, причальной инфраструктуры, оплату электроэнергии и ЖКХ. Также в числе предложенных мер — возмещение расходов на поддержание терминалов в состоянии готовности к перезапуску после снятия ограничений, возмещение части процентов по кредитам и займам на строительство и реконструкцию терминалов и портовой инфраструктуры, а также субсидирование процентной ставки по кредитам на покрытие кассовых разрывов в период остановки. Дмитрий Патрушев 6 октября поручил Минтрансу, Минфину, Минсельхозу и Минэкономики рассмотреть предложенные меры (“Ъ” видел поручение). “Ъ” отправил запросы в эти министерства.
После атак БПЛА и беспилотных катеров на порты Азовского, а потом Черного моря перевалка грузов практически остановилась. Грузопоток переориентировался на порты Северо-Запада или сухопутные погранпереходы, и объем перевалки грузов на терминалах АЧБ в сентябре сократился на 95–100%, пассажиропоток — на 85%, рассказывает собеседник “Ъ” в отрасли. Логистическая система юга оказалась в непростой ситуации, говорят в ОТЭКО (управляет терминалами в Тамани), причем трудности испытывают не только аэропорты и морские порты: это и зависящий от транспортной инфраструктуры малый бизнес, и производители различной продукции. «По экспертным оценкам, совокупные ежемесячные потери бюджетов всех уровней и бизнеса превышают 200 млрд руб.»,— отмечают в компании. По информации “Ъ”, все крупнейшие порты АЧБ — Новороссийск, Тамань, Туапсе и др.— так или иначе сжали штат: отправили сотрудников в неоплачиваемые отпуска или сократили насовсем, оптимизировали кадровую структуру или перешли на сокращенную неделю.
С просьбой о господдержке в сентябре к вице-премьеру Александру Новаку, который возглавляет подкомиссию по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, обращалась и Ассоциация морских торговых портов (АСОП). В обращении (есть у “Ъ”) предлагается предоставить отсрочки платежей за аренду объектов федеральной собственности в адрес ФГУП «Росморпорт», Росморречфлота, Росимущества и т. д., обязательств по оплате НДС, налога на прибыль, страховых взносов, налога на имущество и земельного налога. Также АСОП просит обеспечить субсидии на ФОТ в размере одного МРОТ в месяц на работника, перестрахование военных рисков через РНПК с сохранением ставок, действовавших в первом полугодии, надзорные каникулы и рассмотреть возможность установления страховыми компаниями лимитов покрытия расходов, соответствующих фактически нанесенному ущербу. Александр Новак 14 сентября поручил Минтрансу, Минэкономики и Минфину рассмотреть обращение и представить согласованные предложения.
“Ъ” видел переписку министерств по поручению господина Новака. Так, Минтруд сообщил, что мораторий на плановые проверки действует с 2022 года, но ничего про МРОТ не пояснил. Собеседник “Ъ” в отрасли говорит, что в портовой отрасли АЧБ занято около 20–25 тыс. человек, суммарная поддержка в виде одного МРОТ в месяц потребовала бы, по экспертным оценкам, 550–670 млн руб. в месяц, или 6,6–8 млрд руб. в год, но позволила бы сохранить рабочие места. «Если сейчас не поддержать инфраструктуру и не сохранить уникальные кадры, то после того, как боевые действия прекратятся, придется все восстанавливать с нуля»,— подчеркивает источник “Ъ”.
Минфин сообщил, что условия перестрахования, включая тарифы, определяются РНПК исходя из оценки принимаемых рисков, их установление в административном порядке законом не предусмотрено. Вместе с тем, сообщается в отзыве Минфина, перестраховочное покрытие военных рисков в АЧБ продолжает предоставляться на рыночных условиях, в том числе в районах, объявленных временно опасными для плавания, в отношении страхования каско судов, ответственности судовладельцев и грузов, и принятие дополнительных решений здесь не требуется. Страховая сумма не должна превышать стоимость имущества. При этом Минфин отметил, что «при общем повышенном уровне риска стоимость страхования приближается к стоимости застрахованного имущества, что не позволяет рекомендовать страхование в качестве инструмента защиты имущественных интересов».
Источник “Ъ” в портовой отрасли говорит, что РНПК резко повысила ставки перестрахования, тогда как максимальный размер страхового возмещения в Краснодарском крае составляет 50 млн руб. При стоимости крана в 500 млн руб. не приходится и надеяться на возмещение сколь-либо существенной доли ремонта, поясняет собеседник “Ъ”, а в некоторых случаях просто не страхуют. Другой источник “Ъ” говорит, что рост стоимости страховых платежей порой достигает 25 раз.
Механизм отсрочки по налогам, следует из письма Минфина, существует и так. Источник “Ъ” в отрасли говорит, что налог на имущество и земельный налог по терминалам АЧБ — это около 700 млн руб. в год.
Минфин предлагает механизм прямых компенсаций ущерба в рамках полномочий Минтранса. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал “Ъ”, что о таком механизме речь заходила на состоявшемся 20 октября совещании у профильного заместителя главы Минтранса Александра Пошивая.
Платежи за аренду объектов федеральной собственности, оценивает участник рынка, составляют около 1,5 млрд руб. в год. Отдельная проблема, говорит источник “Ъ”, в том, что при неоплате в срок начинают начисляться существенные штрафы. Согласно отзыву Минтранса (“Ъ” видел документ), Росморречфлот согласился на рассрочку аренды, но на условиях платности (ключевая ставка плюс 5,18% годовых). На совещании у господина Пошивая обсуждался мораторий на год на штрафы за неоплату аренды в срок, рассказывает участник.
В ОТЭКО “Ъ” сказали, что высоко ценят усилия государства по поддержке транспортной отрасли на юге страны. «АЧБ традиционно является ключевой транспортной артерией страны, в частности, благодаря своей близости к развивающимся рынкам Глобального Юга,— отмечают в компании.— Для реализации потенциала региона и возвращения к росту перевалки в портах АЧБ — в частности, по таким важным экспортным грузам для российской экономики, как уголь, зерно, металлы, нефтепродукты,— предприятиям портовой инфраструктуры необходима поддержка». Важной мерой стало бы исключение для портов на Азовском и Черном морях судостроительной инфраструктурной части инвестиционного портового сбора, планируемого к введению, полагают в ОТЭКО.
Источник “Ъ” в портовой отрасли юга говорит, что предложенные Краснодарским краем меры разумны и обоснованны и могут поддержать не только зерновые, но и другие терминалы региона, столкнувшиеся с ограничениями в работе. «Независимо от номенклатуры грузов фактически простаивающие предприятия продолжают нести расходы на персонал, содержание инфраструктуры и оборудования, поддержание готовности к возобновлению перевалки»,— подчеркивает он.
Газета «Коммерсантъ» №195от 21.10.2026, стр. 1