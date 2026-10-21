У причалов ждут субсидий

“Ъ” видел переписку министерств по поручению господина Новака. Так, Минтруд сообщил, что мораторий на плановые проверки действует с 2022 года, но ничего про МРОТ не пояснил. Собеседник “Ъ” в отрасли говорит, что в портовой отрасли АЧБ занято около 20–25 тыс. человек, суммарная поддержка в виде одного МРОТ в месяц потребовала бы, по экспертным оценкам, 550–670 млн руб. в месяц, или 6,6–8 млрд руб. в год, но позволила бы сохранить рабочие места. «Если сейчас не поддержать инфраструктуру и не сохранить уникальные кадры, то после того, как боевые действия прекратятся, придется все восстанавливать с нуля»,— подчеркивает источник “Ъ”.