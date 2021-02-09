«А-Проперти» Альберта Авдоляна купила «Сибантрацит»

Последний и самый крупный актив империи Дмитрия Босова будет продан «А-Проперти» Альберта Авдоляна. Сделка предусматривает сохранение самостоятельности «Сибантрацита», а также предусмотрена возможность участия менеджмента компании в ее капитале. Сумма сделки, по данным “Ъ”, оценивается в $1 млрд. Таким образом, Альберт Авдолян становится владельцем крупнейшего в РФ бизнеса по добыче коксующегося угля.

«А-Проперти» Альберта Авдоляна приобретает угольную компанию «Сибантрацит», сообщается на сайте холдинга «Аллтек», который является контролирующим акционером компании. Стороны подписали соглашение об основных условиях сделки. «По условиям сделки, "Сибантрацит" сохраняет независимость как самостоятельная компания. Соглашением предусмотрено, что с топ-менеджерами "Сибантрацита" будут подписаны долгосрочные контракты, предусматривающие в том числе их участие в акционерном капитале компании»,— говорится в заявлении. Аналогичное заявление опубликовано в телеграмм-канале «А-Проперти». Сумма сделки не называется, но, по словам источников “Ъ”, она составляет около $1 млрд.

«Сибантрацит» является мировым лидером по производству и экспорту высококачественного антрацита UHG, объем добычи по итогам 2019 года — 23,7 млн тонн. Выручка по МСФО по итогам 2019 года составила 125,5 млрд руб.

«Сибантрацит» является последним и самым важным элементом бизнес-империи Дмитрия Босова, погибшего в мае 2020 года.

Альберт Авдолян уже приобрел и другие угольные активы, которыми владел Дмитрий Босов. В январе 2021 года стало известно, что структуры Альберта Авдоляна и «Ростеха» покупают у наследников бизнесмена 50% в порту Вера и Огоджинском месторождении угля. В ноябре 2020 года наследники и партнеры бизнесмена продали бизнесмену Виталию Южилину и его партнерам проект «Печора СПГ», в который входят лицензии на Коровинское и Кумжинское газовые месторождения в НАО. По словам источника “Ъ”, близкого к сделке, ее сумма могла составить около $100 млн. До этого родственники Дмитрия Босова продали бизнесмену Роману Троценко 75% в Арктической горной компании (АГК), которая занимается проектом добычи угля на Таймыре.

Сделкам, которые совершались с угольными активами, предшествовали конфликты. Бывший бизнес-партнер Дмитрия Босова Александр Исаев претендовал на долю в «Востокугле», но после заключения сделки по порту Вера и Огодже стороны сняли взаимные претензии друг к другу. Мать и сыновья Дмитрия Босова и его вдова Екатерина Босов спорили в суде о доле в «Аллтеке»: госпожа Босов рассчитывала получить 50% компании, однако по решению суда, подтвержденному апелляцией, может рассчитывать на участие в ней на тех же условиях, что и другие наследники.

Альберт Авдолян — новый игрок на угольном рынке, но уже успел собрать внушительный список активов.

В его холдинг входит ЯТЭК (21% принадлежит опорному банку «Ростеха» Новикомбанк). Также он владеет крупнейшим в стране месторождением коксующегося угля — Эльгинским, выкупив его у «Мечела» и Газпромбанка в общей сложности за 134 млрд руб. Компания публично заявляла о планах сформировать промышленный кластер в Якутии и на Дальнем Востоке, но «Сибантрацита» в списке желаемых активов не было.

В 2020 году добыча на Эльге составила 12 млн тонн, и таким образом активы «А-Проперти» по производству коксующегося угля становятся крупнейшим игроком в РФ в этом сегменте, опережая объединенную компанию «Распадской» и «Южкузбассугля» (Evraz).

В декабре 2020 года “Ъ” писал об интересе ОТЭКО Мишеля Литвака к «Сибантрациту». Его интерес объяснялся тем, что угольная компания является якорным клиентом терминала терминала в порту Тамань. Газпромбанк был согласен дать $400 млн, если покупатель внесет собственный средства. Тогда сделке мешали конфликты между наследниками.

Евгений Зайнуллин