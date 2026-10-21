Мекканский оборонный пакт поступил на ратификацию в парламент Турции

Турция, Пакистан и Саудовская Аравия 7 августа подписали в Мекке соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. В документе присутствует положение, аналогичное статье устава НАТО о коллективной обороне: нападение на одну из стран считается нападением на всех.