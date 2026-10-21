Мекканский оборонный пакт поступил на ратификацию в парламент Турции
В Великое национальное собрание Турции на ратификацию поступил оборонный пакт, подписанный между Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией, передает Reuters.
Спикер парламента Нуман Куртулмуш передаст соглашение на рассмотрение парламентской комиссии по иностранным делам. Ожидается, что после этого будут раскрыты содержание и детали соглашения.
Турция, Пакистан и Саудовская Аравия 7 августа подписали в Мекке соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. В документе присутствует положение, аналогичное статье устава НАТО о коллективной обороне: нападение на одну из стран считается нападением на всех.
В начале октября Пакистан и Турция направили войска в Саудовскую Аравию после атак на страну со стороны йеменских хуситов.