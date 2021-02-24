Уголь атаки

Конкурентом России за китайский рынок коксующегося угля становятся североамериканские угольные компании, которые в конце 2020 года кратно увеличили поставки после фактического отказа КНР от закупок австралийского сырья. Прежде Китай получал мало угля из Северной Америки из-за более дорогой логистики. Теперь увеличение цен на уголь стимулирует рост поставок, однако возможности североамериканских угольщиков по их дальнейшему наращиванию ограничены из-за недостаточных инвестиций в добычные мощности в последние годы.

Канада и США увеличили поставки коксующегося угля в Китай, который с октября прошлого года ввел фактический запрет на импорт австралийского сырья. Так, по данным Argus, Канада увеличила поставки в ноябре на 76,8%, до 311 тыс. тонн, в сравнении с ноябрем 2019 года, а в декабре направила уже 510 тыс. тонн, что стало рекордом за семь месяцев (рост на 55% в годовом выражении). США в декабре поставили в Китай 115 тыс. тонн коксующегося угля, что на 80% выше показателей ноября (в декабре 2019 года поставок вообще не было).

Таким образом, североамериканские поставщики стали основными конкурентами российских производителей на крупнейшем в мире китайском рынке угля. По информации ФТС, Россия увеличила экспорт коксующихся марок в Китай в ноябре—декабре 2020 года на 21%, до 1,4 млн тонн, при этом основной рост пришелся на декабрь.

Основные экспортеры угля — Россия, Северная Америка и Индонезия — стараются воспользоваться торговым конфликтом между КНР и его ключевым поставщиком Австралией. В начале октября власти КНР дали крупнейшим компаниям и трейдерам негласное распоряжение прекратить импорт австралийского угля. По данным Argus, Китай обеспечивает свою потребность в коксующемся угле на 90% при добыче в 500–600 млн тонн в год. До запрета на Китай приходилось 25% австралийского экспорта. Так, если в августе Австралия направила в Китай 2,9 млн тонн, то в ноябре поставки упали до всего лишь 507 тыс. тонн.

Импорт необходим китайской металлургии для улучшения качества коксовой смеси. Вместо австралийского угля мог бы использоваться монгольский, но у него более низкое качество, говорится в презентации Argus к конференции «Рынки черных металлов и экспорт из СНГ в 2020 году». Североамериканские поставщики всегда являлись известной, но менее распространенной рыночной опцией для китайских покупателей.

В Канаде и США есть запасы коксующегося угля первой категории, однако потенциал поставок ограничен, поскольку североамериканская угольная индустрия недофинансирована из-за последствий падения цен на уголь. По прогнозам аналитиков, США и Канада могут увеличить экспорт в 2021 году на 5 млн тонн и 3,5 млн тонн соответственно.

Сейчас крупнейшим поставщиком коксующегося угля в Китай является Россия, но эти поставки сталкиваются с проблемами из-за логистических ограничений. Кроме того, в январе некоторые российские партии были задержаны из-за высокого содержания фтора в угле, сообщают два источника “Ъ” среди крупных угольных компаний. Однако проблема не является массовой, подчеркивают собеседники “Ъ”.

Отсутствие австралийских поставок подняло цены на коксующийся уголь в Китае. На спотовом рынке он торгуется в районе $222 за тонну CFR Китай, сообщал 20 февраля «Интерфакс» со ссылкой на «Мечел». В начале декабря цена составляла $175, а в октябре — $125. По прогнозам гендиректора «Мечела» Олега Коржова, тенденция роста мировых цен на коксующийся уголь сохранится из-за роста выплавки стали в АТР по мере восстановления экономики после пандемии.

Из примерно 200 млн тонн годового импорта угля Китаем около 70 млн приходилось на Австралию, около 30 млн тонн — на Россию, напоминает вице-президент Moody’s Денис Перевезенцев. «Китай импортирует существенные объемы угля также из Индонезии и Монголии, а доля Канады в общей структуре импорта не была существенной — около 2%, или 4 млн тонн в год, поэтому более резкий рост импорта угля из Канады к концу 2020 года по сравнению с Россией связан с эффектом низкой базы»,— полагает он. По мнению эксперта, восстановление цен на уголь в Европе к осени 2020 года, а также логистические ограничения в России на восточном направлении также являлись сдерживающими факторами для более существенного роста экспорта угля в Китай на фоне ограничения его поставок из Австралии.

Евгений Зайнуллин