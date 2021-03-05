Главные новости к утру 5 марта

США и Великобритания обсуждают введение новых санкций против России за применение химического оружия. Под ограничения могут попасть олигархи и суверенный российский госдолг.

Глава Чечни Рамзан Кадыров после публикации материала «Медиазоны» назвал ложными сообщения о причастности парламентариев от Чечни, депутата Госдумы Адама Делимханова и сенатора Сулеймана Геремеева, к убийству политика Бориса Немцова 27 февраля 2015 года. По его мнению, Запад и подконтрольные ему люди неоднократно заявляют о причастности чеченцев к тем или иным событиям, так как те «готовы жизнь отдать за Россию».

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва считает неприемлемыми претензии Вашингтона относительно ситуации с правами человека в стране. Он считает, что Вашингтону и Москве нужно объединить усилия по ряду направлений, в том числе по Сирии, Афганистану и КНДР. По его словам, Россия не закрывает глаза на проблемы в отношениях с США и готова их обсуждать, но американской стороне нужно прекратить грозить санкциями.

Власти США ввели санкции в отношении министерства обороны и министерства внутренних дел Мьянмы в связи с переворотом в этой стране. Также под санкции попали две коммерческие организации Myanmar Economic Corporation и Myanmar Economic Holding Limited, которые контролирует минобороны страны. О ситуации в Мьянме

Вышедший на свободу Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», не приехал в назначенный срок в свой дом на Октябрьской улице города Скопина. По данным СМИ, он мог уехать в Москву на съемки в ток-шоу, что нарушает условия его освобождения из колонии.

О предстоящих 5 марта важнейших событиях — в анонсах “Ъ”.