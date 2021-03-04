Кадыров назвал ложью публикацию о причастности Делимханова и Геремеева к убийству Немцова

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ложными сообщения о причастности парламентариев от Чечни, депутата Госдумы Адама Делимханова и сенатора Сулеймана Геремеева, к убийству политика Бориса Немцова 27 февраля 2015 года. По его мнению, Запад и подконтрольные ему люди неоднократно заявляют о причастности чеченцев к тем или иным событиям, так как те «готовы жизнь отдать за Россию».

«Сочиняющие и распространяющие подобную ложь вместо того чтобы посмотреть, куда ведут очевидные следы, из года в год слепо повторяют одни и те же абсурдные мысли»,— написал господин Кадыров в своем канале в Telegram. По его мнению, чеченцы для Запада «как кость в горле», так как «там, за бугром, отлично знают, какие чеченцы защитники Отечества… в любое время готовы жизнь отдать за Россию».

Глава Чечни заявил, что в деле господина Немцова «часто фигурирует Украина», а также заявил о «странностях» в поведении главного свидетеля его убийства Анны Дурицкой. По его мнению, «это мало заботит либералов, ведь у них заказ на другую тему — чеченскую». Господин Кадыров также заявил, что Бориса Немцова «убрали… ровно тогда, когда иностранные хозяева решили, что роль свою отыграл». Сейчас, по мнению главы региона, Запад делает ставку на «нынешнего узника исправительной колонии» (вероятно имеется в виду политик Алексей Навальный, которого на днях отправили в ИК-2 во Владимирской области).

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1 марта «Медиазона» опубликовала материал, в котором по данным телефонного биллинга составила хронологию действий, предшествовавших убийству господина Немцова и последовавших за ним. Издание сообщило о связи участников группы, ответственной за убийство политика, с Адамом Делимхановым, Сулейманом Геремеевым и ОВД по Шелковскому району Чечни. Комментируя публикацию «Медиазоны», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если материал действительно содержит новую информацию, то «на это обратят внимание».

Об акциях памяти Бориса Немцова в 2021 году — в материале “Ъ” «"Этот мост обязательно когда-нибудь переименуют"».