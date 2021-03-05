Освобожденный «скопинский маньяк» не приехал домой в назначенный срок

Вышедший на свободу Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», не приехал в назначенный срок в свой дом на Октябрьской улице города Скопина, сообщает «РИА Новости».

Мохов должен был приехать не позднее 4 марта и встать на учет в течение трех рабочих дней, сообщали в УМВД по Рязанской области. За нарушения ему грозят штрафы, а если они станут систематическими — уголовная ответственность.

В отношении Мохова установлен надзор на шесть лет по месту жительства. Ему нельзя будет посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района. Он должен будет дважды в месяц отмечаться в полиции.

Как сообщал телеканал «360» со ссылкой на осведомленный источник, сразу после освобождения из колонии он поехал в Москву, куда его пригласили на ток-шоу. За это ему грозит штраф. Также источники телеканала сообщали, что Виктору Мохову выдали постановления с указанным местом проживания в Рязанской области, однако это не дом в Скопине.

Виктор Мохов в августе 2005 года был приговорен к 17 годам строгого режима за похищение и изнасилование двух девушек 14 и 17 лет. В течение четырех лет он удерживал их в подвале, регулярно избивал и насиловал. За это время одна из девушек родила двоих детей, но Виктор Мохов отбирал их. Девушки были освобождены в мае 2004 года. Судьба детей неизвестна.