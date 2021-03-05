Bloomberg: США и Великобритания обсуждают новые санкции против России за применение химоружия

США и Великобритания обсуждают введение новых санкций против России за применение химического оружия. Под ограничения могут попасть олигархи и суверенный российский госдолг, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, США могут ввести санкции в рамках «списка Магнитского» против российских бизнесменов, которые, по мнению американских властей, причастны к нарушениям прав человека или к коррупционным схемам. Два собеседника Bloomberg заявили, что если Вашингтон снова заподозрит Москву в нарушении запрета на применение химоружия, президент Джо Байден рассмотрит вопрос о введении санкций в отношении российского госдолга.

США вводили акции против госдолга России в августе 2019 года в рамках ограничений по «делу Скрипалей». Санкции включают ограничения на операции с госдолгом России. Тогда же американским банкам запретили участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство России.

Британские власти планируют настаивать на давлении на Россию через ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия). Они хотят, чтобы Россия предоставила ответы по поводу использования запрещенных веществ. По данным агентства, Великобритания обсудит эти меры с ключевыми европейскими союзниками, в том числе Францией и Германией.

2 марта США и ЕС ввели санкции против России из-за дела Алексея Навального. Под ограничения Вашингтона попали семь высокопоставленных должностных лиц России и три научные организации. Брюссель ввел санкции против четырех российских чиновников. В оба списка включены директор ФСИН Александр Калашников и генпрокурор России Игорь Краснов. МИД России планирует ответить на санкции по принципу взаимности.

Подробнее о санкциях — в материале “Ъ” «У санкций два союзника — США и ЕС».