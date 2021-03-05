Главные анонсы 5 марта

В Новосибирске пройдет визит премьер-министра России Михаила Мишустина. Он встретится с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Также запланировано посещение научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», Института ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения РАН и Новосибирского национального исследовательского государственного университета.

Люблинский районный суд Москвы рассмотрит иск бизнесмена Евгения Пригожина к политику Алексею Навальному о защите чести, достоинства и деловой репутации.

В день смерти Иосифа Сталина КПРФ возложит цветы к его могиле и к мавзолею Владимира Ленина. Ранее КПРФ планировала провести митинги 23 февраля, но власти не согласовали их из-за коронавирусных ограничений. Подробнее

Будут вручены uлавные награды 71-го Берлинского кинофестиваля («Берлинале»). Презентация будет транслироваться в Facebook и на YouTube. За исключением жюри, отсматривающего фильмы в берлинском кинозале, остальные представители киноиндустрии и кинопрессы знакомились с программой фестиваля онлайн. Подробнее