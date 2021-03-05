Антонов: США и России нужно объединить усилия по ряду направлений

Вашингтону и Москве нужно объединить усилия по ряду направлений, заявил посол России в США Анатолий Антонов во время выступления в дискуссионном клубе «Космос-Клаб».

«Интересам наших стран отвечало бы объединение усилий в борьбе с пандемией коронавируса, терроризмом, распространением ОМУ и изменением климата, а также по совместному освоению космоса и защите экологии Арктики <…> Российская сторона рассчитывает на углубление диалога по региональным сюжетам. Это Сирия, Афганистан, ситуация на Корейском полуострове, восстановление работы в рамках СВПД, положение на Ближнем Востоке, проблематика Латинской Америки, Азии, Африки»,— заявил Анатолий Антонов.

По его мнению, странам стоит подумать о встрече на уровне министров обороны и иностранных дел. «Было бы оправданным подумать о проведении совместной встречи министров иностранных дел и обороны. Такой установочный контакт позволил бы придать импульс каналам общения»,— сказал он.

Посол отметил, что Россия не закрывает глаза на проблемы в отношениях с США и готова их обсуждать, но нужно прекратить грозить санкциями. «Никто не закрывает глаза на накопившиеся проблемы в двусторонних отношениях. Надо прекращать угрожать санкциями, решить вопросы российской дипломатической собственности, восстановить деятельность генконсульств, вернув нам возможность работать с соотечественниками, оставшимися без нашей опеки на Западном побережье США»,— сказал дипломат. В своем выступлении он заявил, что власти США ввели санкции, «не удосужившись предъявить доказательства».

Ранее США назвали действия России и Китая стратегическими вызовами в переходных положениях стратегии нацбезопасности. Вашингтон считает, что КНР — единственный конкурент, который может бросить вызов международной системе, а Россия играет «деструктивную роль» в мире.

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