Военным Мьянмы надоело выдавать себя за мирных

Противостояние армии и общества, начавшееся после военного переворота в Мьянме, резко обострилось. Самым кровавым днем после ареста демократически избранного руководства страны стала среда, когда в ходе столкновений демонстрантов с силами безопасности погибли десятки человек. Нарастание акций гражданского неповиновения доказывает: генералам, свергшим правительство под предлогом защиты демократии, не удалось реализовать сценарий «бархатного переворота». Конфликт в Мьянме превращается в новый международный кризис, при этом страна рискует обнулить достижения демократического развития последних лет. В Евросоюзе и США уже объявили о «подготовке мер» в отношении ответственных за происходящее.

Второй месяц после происшедшего 1 февраля военного переворота в Мьянме, 60-миллионном государстве Юго-Восточной Азии, ознаменован резким всплеском насилия в связи с отказом значительной части общества признать власть военных во главе с главнокомандующим вооруженными силами Мин Аун Хаином. После того как акции гражданского неповиновения выплеснулись за пределы столицы страны Нейпьидо и охватили ведущие города — Янгон, Мандалай, Мьинджан, Монив, Моламьяйн, Хпакант, кривая жертв с конца февраля пошла вверх.

В заявлении верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, распространенном в четверг, говорится: по меньшей мере 54 человека были убиты в ходе протестов. Как минимум 30 из них пополнили этот список в один день — 3 марта.

«Трудно установить число пострадавших, однако, согласно вызывающим доверие сведениям, как минимум сотни людей получили ранения во время протестов»,— указывается в заявлении.

Резкий рост числа жертв обусловлен тем, что силы безопасности уже не ограничиваются применением водометов, слезоточивого газа и резиновых пуль, как это было в первые дни после переворота,— теперь по митингующим также стреляют боевыми патронами.

В социальных сетях и Telegram-каналах распространяется информация, что начиная с воскресенья для подавления протестующих используются воинские части, имеющие опыт борьбы с этническими повстанцами в периферийных штатах страны. Напомним, что на территории Мьянмы действуют около трех десятков группировок, имеющих более чем полувековой опыт вооруженной борьбы с центральной властью, однако на сей раз протесты носят исключительно мирный характер.

Эскалация противостояния в Мьянме показывает: призыв к митингующим руководствоваться «реальными фактами, а не эмоциями» и сохранять «спокойствие и единство страны», прозвучавший в первый день переворота, возымел обратный эффект.

Официально заявленная цель свержения правительства государственного советника Аун Сан Су Чжи — восстановить демократические нормы, которые, как считает армейское руководство, были грубо нарушены в ходе массовых фальсификаций на парламентских выборах 8 ноября прошлого года.

Но для многих в стране эта цель оказалась неприемлемой. Сторонники свергнутой правительством «Национальной лиги за демократию» восприняли обещания военных провести повторные выборы и передать власть победившей партии как уловку для возвращения к военному правлению. В акциях гражданского неповиновения принимают участие более 70% госслужащих, в том числе работники сферы здравоохранения.

Еще одним подтверждением того, что под лозунгом «возвращения к истинной и дисциплинированной демократии» военные проводят зачистку политического поля для сторонников оппозиции Мьянмы, стали выдвинутые в среду новые обвинения против находящегося под домашним арестом президента страны Вин Мьина. Как сообщил его адвокат, Ван Мьину, в частности, инкриминируется нарушение норм конституции, которое карается тюремным заключением на срок до трех лет.

Аун Сан Су Чжи, фактический премьер страны, так же как президент и члены ее правительства, продолжает находиться под домашним арестом.

Ей выдвинуты обвинения по четырем пунктам: нелегальный импорт и эксплуатация портативных радиостанций, нарушение закона о ликвидации чрезвычайных ситуаций и закона о средствах связи, а также провоцирование общественных беспорядков.

Столкнувшиеся с активным сопротивлением военные Мьянмы пытаются удержать ситуацию под контролем и реализовать сценарий проведения в стране повторных выборов, на которых, как они рассчитывают, к власти придут их сторонники, в то время как «Национальная лига за демократию» потерпит поражение. В ходе состоявшейся во вторник встречи с главами МИДов стран—членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), проходившей в формате видеоконференции, назначенный силовиками новый министр иностранных дел Мьянмы Вунна Маун Лвин убеждал коллег в том, что на ноябрьских выборах были допущены массовые фальсификации. В связи с этим одной из приоритетных задач сформированного в стране Совета государственного управления, наряду с обеспечением безопасности и достижением гражданского мира, новый глава дипломатического ведомства Мьянмы назвал подготовку и проведение новых выборов.

Учитывая, что против сил безопасности, имеющих достаточно опыта и средств для подавления беспорядков, выступают мирные протестующие, армия и полиция дают понять, что будут действовать все более жестко и восстановят порядок любой ценой, не считаясь с жертвами.

Однако при этом первый месяц после свержения гражданского правительства показал: реализовать сценарий «бархатного переворота» генералам Мьянмы так и не удалось. Конфликт превращается в новый кризис безопасности, при этом страна рискует обнулить достижения демократического развития последних лет и вновь быть причисленной к государствам-изгоям.

«Убийства ни в чем не повинных гражданских лиц не могут остаться и не останутся безнаказанными. Евросоюз готовит меры против ответственных за это»,— написал в четверг в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель. «Мы требуем немедленного освобождения всех политических заключенных и возвращения к демократическим легитимным институтам»,— согласился с ним глава МИД ФРГ Хайко Маас, также не исключив возможности санкций.

Схожее заявление сделал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. «Мы с отвращением и негодованием видим ужасное насилие военных против мирных протестов и требуем восстановить гражданское правительство»,— добавил американский дипломат, по словам которого США уже рассматривают вопрос о том, какие политические меры могут быть подходящими и соответствующими ситуации.

Сергей Строкань