Карнавал.net

Венецианский карнавал в этом году впервые за его историю переместился с городских каналов и улиц в интернет. Вместе с другими виртуальными туристами корреспондент “Ъ” в Италии Елена Пушкарская посетила онлайн-дегустацию просекко, заглянула в ателье, где шьются шикарные платья и камзолы по моде XII века, а также прогулялась по роскошным дворцам, попасть внутрь которых обычно крайне непросто. И ощутила примерно то, что испытывают больные коронавирусом: отсутствие запахов и вкусов, столь характерных для традиционного, офлайнового карнавала.

В прошлом году как раз в это время я была на Венецианском карнавале, причем по делу. Ассоциация отельеров, понесших убытки из-за отсутствия туристов (они были напуганы не коронавирусом, а осенним наводнением) надеялась поправить свои дела в ходе карнавала, пригласив для демонстрации успеха журналистов. И потому, когда с появлением первых известий о коронавирусе в Венето народ стал из массово покидать Венецию, я продолжала исполнять профессиональный долг. «Венеция — лучшее место, чтобы встретить коронавирус»,— подбадривали мы с коллегами друг друга.

Однако столкнувшись нос к носу с человеком в маске чумного врача с птичьим клювом (про медицинские маски тогда в Италии особо и не слышали), признаюсь, стала подумывать о «дезертирстве». Вскоре губернатор Венето Лука Дзайя распорядился закрыть все массовые гулянья, и я вернулась в безопасный тогда еще Рим. Заметка о том карнавале так и осталась ненаписанной — эпидемия диктовала темы, не приправленные весельем.

Год спустя Италия, где коронавирус, согласно официальной статистике, унес больше 93 тыс. жизней, продолжает существовать по военным законам.

В 22:00 в стране наступает комендантский час, и до прошлой недели практически весь полуостров находился в оранжевой зоне опасности, где под запретом были все развлечения — от музеев до баров и ресторанов. В такой обстановке замышлять карнавал в его общепринятом понимании было невозможно. И все же, даже за этот печальный год итальянцы не разучились мерить время праздниками: на Новый год, мол, так и не погуляли, но впереди карнавал, а там и Пасха не за горами.

В общем, в Венеции решили направить эту жажду веселья, по-прежнему попадающего под ограничения, но порой прорывающегося на улицы, в безопасное и хорошо освоенное в ходе пандемии русло интернета. Каждый день с 11 по 16 февраля с 17 часов Венецианский карнавал открывался в стриминге, вещание которого продолжалось примерно часа полтора.

«После года сидения взаперти так хочется выйти, повеселиться, но мы должны быть разумны: нельзя все открыть, и потом опять уйти в локдаун»,— объяснил формат нынешнего карнавала Симоне Вентурини, возглавляющий туристический департамент в мэрии Венеции.

Излишне объяснять, что при действующем в течение многих месяцев в Италии запрете на передвижение между областями, не говоря о коронавирусных тестах и карантине, обязательных для прибывающих из других стран, его сектор является особенно пострадавшим. Согласно официальной статистике, Венеция за это время недосчиталась 7 млрд туристов и €3 млрд прибыли только от их покупок. Убытки гостиничного сектора, более 90% которого остается закрытым, еще больше. В связи с появлением новых штаммов коронавируса перспективы возобновление туризма остаются туманными — прямо как февральская Венеция.

И потому карнавал в стриминге — это, конечно, лучше, чем ничего. Во всяком случае, этот формат позволяет напомнить о своем существовании поварам, кондитерам, мастерам по изготовлению карнавальных масок и костюмов, организаторам балов и костюмированных шествий, членам культурных ассоциаций и многим другим ремесленникам и артистам, чья деятельность в отсутствии туристов если не прекратилась, то замерла.

Зритель попадал то в симпатичную кондитерскую, где одетая в карнавальный костюм ведущая соблазняла его традиционными для этого времени десертами — фритоле и кастаньоле (подобие «хвороста»), то на дегустацию просекко (знаменитый на весь мир консорциум был спонсором карнавала). Ответственно отсмотрев почти все серии виртуального карнавала, я побывала и в ателье, где шьются шикарные платья и камзолы по моде XII века, и в люксовых магазинах во дворце Фондако-деи-Тедески. Интересными были вкрапления исторических кадров прошлых карнавалов, особенно — костюмированное шествие «свиных голов» по мосту Риальто.

Стараниями арт-директора фестиваля Массимо Чеккетто (сценографа театра Ла Фениче) череда событий и мест привлекала театральностью и остроумностью клоунады. Некоторые включения велись «из-за кулис», приоткрывавших карнавальную кухню.

И все же не отпускало ощущение, сравнимое с тем, что испытывает тот, кто подхватил коронавирус: нет запахов и вкусов. А ведь именно в сенсорных ощущениях смысл и суть любого карнавала, зародившегося как торжество гедонизма в ожидании следующего за ним поста.

Впрочем, нынешний формат карнавала не исключал и интерактивного присутствия. Зарегистрировавшиеся на сайте зрители могли принять участие в традиционном конкурсе на лучшую карнавальную маску. Специальная секция была отведена для детей, где их учили мастерить такие маски.

Другим конкурсом, проводившимся вживую, но транслированным онлайн, был выбор Марии — девушки, которая становится лицом фестиваля. Церемонии предписывают древнюю традицию, восходящую к 937 году, когда несколько венецианок были похищены пиратами, а потом спасены доблестными венецианскими моряками. В прошлом году из-за прерванного карнавала Марию так и не выбрали. И потому я особенно внимательно следила за этим конкурсом. Тем более что от него веяло чем-то родным. На импровизированный подиум выходили девушки в одинаковых платьях в пол и с заплетенными в косу волосами.

«Наше состязание — вовсе не конкурс красоты»,— опередила мой вопрос координатор конкурса Мария Грация Бортолато. По словам этой почтенной сеньоры, которую все тут именуют «наставницей Марий», для победы девушкам необходимо продемонстрировать много разнообразных качеств, и главное — это наличие ума и души. Из этих слов следовало, что и в Европе есть-таки места, где блюдут «скрепы» и вечные ценности. В этом же убеждало наличие в Венеции ассоциации по следованию историческим традициям, члены которой — в париках, камзолах и кринолинах — тоже принимали участие в виртуальном празднике.

Вообще, этот формат позволял сделать немало прекрасных открытий.

Кто бы и когда в ходе реального карнавала попал в Ca' Vendramin Calergi — выходящий на Гранд-канал дворец эпохи Возрождения, обитателями которого были венецианские дожи. А ведь именно из этого дворца, более известного как Казино Венеции, велась трансляция. Его шикарные интерьеры, в частности венецианские люстры, вполне можно было разглядеть за спинами ведущих. Можно было лицезреть изнутри и другие венецианские палаццо, куда в «невиртуальные годы» можно было попасть, лишь купив билет на бал или ужин за €500.

Из этих полных красок и света интерьеров вовсе не тянуло на промозглые и продуваемые венецианские улицы. Тем более что интернет-картинка до боли контрастировала с реальностью. Настоящая Венеция и в эти дни оставалась притихшей, полупустой и совсем не карнавальной.

Конечно нашлись энтузиасты, и по каналам время от времени проплывали костюмированные гондолы, и дети бегали по улицам в карнавальных масках. Но ощущения праздника не было. В Ассоциации ремесленников Венеции, продававшей в преддверии карнавала маски и прочую атрибутику ручной работы с ощутимой скидкой, мне рассказали, что их продукция разлетелась на ура. Но похоже, что их купили по большей части в знак солидарности с ремесленниками и художниками, страдающими в отсутствии туристической клиентуры.

Сувенирные лавочки, ремесленные мастерские, бутики и кондитерские, из которых велись репортажи, в реальной жизни оставались в большинстве своем закрытыми. Чуть большее оживление вызвало прошедшее «жирное воскресенье», на которое пришелся День Святого Валентина. Но к нему подоспел указ мэра Венеции Луиджи Бруньяро об ограничении доступа на центральные площади Венеции и усилении в городе нарядов муниципальной полиции. Люди в форме следили, чтобы на тех, кто все-таки решился по старинке отмечать праздник на улицах, были не только карнавальные, но и медицинские маски, и чтобы в 18:00 все бары в соответствии с действующем в стране распорядком были закрыты.

Благо оставалась возможность еще часом раньше переместиться в уютный и безопасный онлайн-стриминг.