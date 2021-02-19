Марио Драги заручился поддержкой со всех флангов

Обе палаты итальянского парламента поддержали большинством голосов новый кабинет министров во главе с бывшим председателем Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги. Кроме заблаговременно объявившей о своем «нет» правой партии «Братья Италии», в оппозиции оказались 15 сенаторов и 16 депутатов, представляющих движение «Пять звезд». Они не согласились поддержать экс-банкира в ущерб принципам движения и следуя лишь новой генеральной линии его руководства. Как долго остальные партии, чьи интересы и электоральные обещания во многом противоположны, будут поддерживать кабинет Марио Драги, пока не ясно. Итальянские эксперты уверены: многое зависит от того, как будет идти вакцинация от коронавируса.

В дни формирования правительства, в ходе которых Марио Драги не сделал ни одного комментария, экс-банкир подтвердил свою репутацию человека крайне сдержанного. И потому многих удивила почти часовая, весьма эмоциональная программная речь, с которой новый премьер обратился к сенаторам, а затем передал в Палату депутатов. Суть ее можно свести к следующему тезису: «Вирус — враг всеобщий», и потому «сегодня единство является не опцией, а долгом». Благо, что «как в послевоенные времена, у правительства есть возможность начать новую реконструкцию» (господин Драги имел в виду выделенные Евросоюзом Италии на эти цели €209 млрд).

Вместе с тем экс-президент ЕЦБ очертил параметры этого единства, заявив, что вотум доверия его правительству означает поддержку курса Италии на дальнейшую евроинтеграцию и евроатлантизм (что подразумевает активную роль страны в НАТО), а также «признание необратимости европейской валюты».

Развивая внешнеполитическую повестку, господин Драги высказался за «укрепление механизмов диалога с Россией», отметив «озабоченность происходящим в этой и других странах, где ущемляются права человека».

Но все же основной пафос его выступления был направлен на дела внутренние. В качестве приоритетов назывались вакцинация, здравоохранение, экономика, образование, социальная защита, реформы. Каждый из этих пунктов (особенно последний, подразумевающий требуемые ЕС реформы госуправления, налогообложения и юстиции) болезненный, так как каждая из партий по-своему относится к ним. И потому, хотя принципиальная поддержка Марио Драги со стороны всех, кроме правых «Братьев Италии», ему была заранее обещана, предшествовавшие голосованиям дебаты — в среду в Сенате, а в четверг в Палате депутатов — продолжались с утра и до поздней ночи.

Легче других было обосновать свое «да» левоцентристским партиям. «Италия в хороших руках»,— заявил лидер Демпартии Никола Дзингаретти. Ему вторила выступавшая в Сенате от партии «Живая Италия» экс-министр продовольствия, сельского и лесного хозяйства Тереза Белланова, оставшаяся, кстати, вопреки ожиданиям лидера ее партии Маттео Ренци без должности в новом правительстве.

Не оказалось проблем с поддержкой Марио Драги и у «Вперед, Италия». Именно ее лидер Сильвио Берлускони в бытность премьер-министром порекомендовал господина Драги на пост председателя ЕЦБ, и он полностью разделяет европейскую повестку своего бывшего протеже.

В то же время поступиться принципами пришлось взявшему слово от «Лиги» экономисту Альберто Баньяю. Известный своим критическим отношением к единой валюте и еврозоне, сенатор не проронил на этот счет ни слова, ограничившись просьбой похлопотать в ЕС об отмене механизма стабилизации (напомним, что с помощью этого приема в 2012 году было введено внешнее управление над экономикой и финансами Греции, участи которой с тех пор опасается Италия).

Взявший слово чуть позже лидер партии Маттео Сальвини выразил поддержку более явно: «Если речь о Европе благоденствия, мы за!»

Его требования к премьеру были минимальны: разрешить губернаторам закупать вакцины на рынке (что идет вразрез со стратегией Министерства здравоохранения), а также «убрать из телеэфира терроризирующих зрителей вирусологов». По лицу Капитана (как именуют Маттео Сальвини его единомышленники) читалось, как тяжело дается ему такое смирение. Однако известно, что на господина Сальвини давит его северный промышленный электорат. Поддерживающие «Лигу» бизнес-круги не хотят допустить, чтобы освоение выделенных ЕС Италии миллиардов выпало из-под контроля партии.

Лидер партии «Лига Севера» Маттео Сальвини Фото: Yara Nardi/Pool, Reuters

Интрига возникла в лагере «пятизвездочников». Несколько дней назад в соответствии с правилами движения решение о поддержке нового правительства было поставлено на интернет- голосование его так называемой базы, то есть активного электората. Идея проголосовать за банкира, олицетворяющего все то, с чем движение боролось прежде, была одобрена 59% проголосовавших. Во многом это произошло благодаря усилиям Беппе Грилло — основателя «Пяти звезд», который, хоть и отошел от дел, но в трудные моменты приходит на помощь своим подопечным.

Однако, как выяснилось позже, на решение многих отдать свой голос «за» повлияло вовремя подоспевшее известие об учреждении нового «суперминистерства» экологии, что совпадало с программой движения. Когда же стало известно, что на пост главы этого ведомства с широкими полномочиями и обширным бюджетом премьер назначил технического министра «из своих», «пятизвездочники» — не только рядовые, но и представляющие движение в парламенте — взбунтовались и захотели переголосовать. «Поздно!» — ответил им политический координатор движения Вито Крими, напомнив, что нарушение партийной дисциплины при голосовании по вотуму доверия чревато исключением из движения. На этом фоне выступление в Сенате главы фракции «пятизвездочников» Этторе Ликери было полно гнева и ярости. «Наше (сегодняшнее.— “Ъ”) “да” не будет безусловным!» — предупредил парламентарий премьера, пообещав впредь рассматривать под микроскопом каждое его решение.

«Мы будем всячески вам досаждать, господин премьер»,— предупредил господин Ликери, употребив гораздо более крепкое выражение.

Дальше простой риторики пошли 15 сенаторов, проголосовавших против вотума доверия. Днем позже при голосовании в Палате депутатов таких несогласных с генеральной линией движения оказалось 16. Вместе с парламентариями от партии «Братья Италии» и несколькими представителями левых эти «пятизвездочники» оказались в лагере оппозиции, которая в Сенате насчитывает 40 голосов, а в Палате депутатов — 56. Это ничтожная часть, учитывая, что доверие новому кабинету выразили 262 сенатора и 535 депутатов.

Глава фракции «Пять звезд» в Сенате Этторе Ликери Фото: EPA / Vostock Photo

Сравнимую по широте поддержку парламента получал в последние годы лишь кабинет Марио Монти (2011 год). Кстати, его тогда тоже (как и Марио Драги сейчас) называли спасителем Италии. Зная, как быстро доверие его соотечественников меняется на противоположность, господин Драги не переоценивает свою победу. «Благодарю вас за оценку, но ее еще предстоит подтвердить по результатам работы моего правительства»,— признал он в ответном слове.

Большинство итальянских экспертов прогнозирует, что «медовый месяц» Марио Драги с политическими партиями долго не продлится.

«Несмотря на благие намерения, Демпартии и Лиге очень трудно править вместе — уже хотя бы потому, что их избиратели видят в представителях противоположного лагеря не просто политических соперников, но врагов»,— заявил “Ъ” политолог Массимилиано Панарари.

На вопрос, зачем же потребовалось сводить в правительство столь несовместимые политические субъекты, господин Панарари ответил, что, создавая столь широкую правительственную коалицию, президент Серджо Маттарелла стремился избежать ситуации, при которой выход из парламентского большинства какой-либо партии автоматически оборачивался кризисом (как случилось совсем недавно, когда Маттео Ренци вывел из правительства своих министров).

Обсуждая возможные сроки существования нынешнего правительства, эксперты допускают два варианта: оптимальный — до конца легислатуры, заканчивающейся в 2023 году, и менее оптимистичный — до января 2022 года, когда состоятся выборы президента республики. Кстати, Марио Драги уже называют в качестве возможного кандидата на пост главы государства. Конечно, если попытка спасения Италии станет такой же успешной как его план спасения евро.

Елена Пушкарская, Рим