ВОЗ не рекомендует вводить «ковидные паспорта» сейчас

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не рекомендует вводить паспорта для сделавших прививку от COVID-19, заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович. Однако она не исключила, что позже организация даст странам свои рекомендации по этому вопросу.

«ВОЗ высказалась по этой позиции: на данный момент не рекомендует такие паспорта»,— сказала госпожа Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по ТАСС). Тему будущих рекомендаций ВОЗ по содержанию «ковидных паспортов» она прокомментировала так: «Конечно, страны идут своим путем, все стараются позволить больше мобильности населению. ВОЗ будет сотрудничать со всеми странами».

1 марта Брюссель официально заявил о создании сертификата о вакцинации от коронавируса для обеспечения безопасных поездок в Евросоюзе (ЕС). В конце февраля страны—члены ЕС выразили согласие относительно необходимости введения электронных сертификатов вакцинации. До этого страны ЕС договорились придерживаться единого подхода к выдаче таких сертификатов.

О чем договорились члены ЕС — читайте в материале “Ъ” «Что доставать из широких штанин».