В Майкопе открыт первый в России памятник драматургу Евгению Шварцу

Евгений Шварц вырос в Майкопе и в своих воспоминаниях называл этого город «родиной своей души». В городе сохраняют память о писателе, здесь работает единственный в России музей «Дом Шварца». В юбилейный год писателя в Майкопе прошел первый межрегиональный фестиваль студенческих театров «Обыкновенное чудо», в котором участвовали коллективы из Астрахани, Санкт-Петербурга, Москвы, Саратова, Луганской народной республики, Казани, Краснодара и Нальчика.