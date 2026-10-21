В Майкопе открыт первый в России памятник драматургу Евгению Шварцу
В день 130-летия Евгения Шварца в Майкопе открыли первый в России арт-объект в честь драматурга, сообщает пресс-служба правительства Адыгеи. Бронзовая скульптура, изображающая Евгения Шварца — юношу, появилась во дворе майкопской гимназии №5, до революции — реального училища, которое окончил будущий писатель.
На торжества в Майкоп приехала Мария Крыжановская, внучка Евгения Шварца, которая участвовала в разработке концепции арт-объекта. Автор художественного решения — скульптор Аслан Дауров, член Союза художников России.
Евгений Шварц вырос в Майкопе и в своих воспоминаниях называл этого город «родиной своей души». В городе сохраняют память о писателе, здесь работает единственный в России музей «Дом Шварца». В юбилейный год писателя в Майкопе прошел первый межрегиональный фестиваль студенческих театров «Обыкновенное чудо», в котором участвовали коллективы из Астрахани, Санкт-Петербурга, Москвы, Саратова, Луганской народной республики, Казани, Краснодара и Нальчика.