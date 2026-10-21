Ушаков рассказал подробности переговоров Путина и Уиткоффа

Ушаков о близком окончании СВО, возобновлении переговоров и дизельной сделке с США

Помощник президента России Юрий Ушаков на встрече с журналистами раскрыл подробности встречи Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом. По его словам, главной темой трехчасовой встречи стали Украина и вопросы безопасности после окончания конфликта. Стороны обсудили новые предложения Киева и ЕС в Осло, а также большие перспективы сотрудничества России и США. Высказывания Юрия Ушакова — в подборке «Ъ».