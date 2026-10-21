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Мир

Ушаков рассказал подробности переговоров Путина и Уиткоффа

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал российскому президенту Владимиру Путину о переговорах в Осло, в которых он участвовал днем ранее. Главной темой встречи была ситуация на Украине. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Встреча длилась около трех часов и носила «обстоятельный и откровенный характер», сказал господин Ушаков. «Стив Уиткофф... отметил некоторые новые моменты в подходах европейцев и Киева, хотя полезного в контексте урегулирования украинского кризиса в них содержалось не так уж и много»,— сказал помощник президента России.

Ушаков о близком окончании СВО, возобновлении переговоров и дизельной сделке с США

Помощник президента России Юрий Ушаков на встрече с журналистами раскрыл подробности встречи Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом. По его словам, главной темой трехчасовой встречи стали Украина и вопросы безопасности после окончания конфликта. Стороны обсудили новые предложения Киева и ЕС в Осло, а также большие перспективы сотрудничества России и США. Высказывания Юрия Ушакова — в подборке «Ъ».

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Кроме того, Владимир Путин заявил о готовности российской стороны возобновить трехсторонние переговоры с участием США и Украины в десятых числах ноября. По словам господина Ушакова, трехсторонние контакты планировали возобновить после выборов в Госдуму, однако они сорвались из-за «сверхмассированных ударов» в основной день голосования.
Стив Уиткофф и Владимир Путин также обсудили совместные экономические проекты США и России, которые открывают дальнейшие перспективы сотрудничества. Отдельное внимание уделили вопросам поставок дизельного топлива на американские и мировые рынки. Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. «Владимир Путин подчеркивал, что возможности дипломатии далеко не исчерпаны»,— заключил Юрий Ушаков.
Стив Уиткофф
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