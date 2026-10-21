Ушаков рассказал подробности переговоров Путина и Уиткоффа
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал российскому президенту Владимиру Путину о переговорах в Осло, в которых он участвовал днем ранее. Главной темой встречи была ситуация на Украине. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Встреча длилась около трех часов и носила «обстоятельный и откровенный характер», сказал господин Ушаков. «Стив Уиткофф... отметил некоторые новые моменты в подходах европейцев и Киева, хотя полезного в контексте урегулирования украинского кризиса в них содержалось не так уж и много»,— сказал помощник президента России.
Кроме того, Владимир Путин заявил о готовности российской стороны возобновить трехсторонние переговоры с участием США и Украины в десятых числах ноября. По словам господина Ушакова, трехсторонние контакты планировали возобновить после выборов в Госдуму, однако они сорвались из-за «сверхмассированных ударов» в основной день голосования.
Стив Уиткофф и Владимир Путин также обсудили совместные экономические проекты США и России, которые открывают дальнейшие перспективы сотрудничества. Отдельное внимание уделили вопросам поставок дизельного топлива на американские и мировые рынки. Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. «Владимир Путин подчеркивал, что возможности дипломатии далеко не исчерпаны»,— заключил Юрий Ушаков.