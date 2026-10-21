Евросоюз ужесточит правила для Starlink
Евродепутат Михал Кобоско, ведущий переговорщик Европарламента по закону о цифровых сетях (Digital Networks Act), призвал не допустить, чтобы SpaceX Илона Маска получила контроль над телеком-рынком ЕС. Об этом господин Кобоско рассказал Financial Times.
По его словам, Европа «не может просто проснуться и увидеть, что SpaceX стремится полностью контролировать европейский рынок, а мы ничего не делаем». Михал Кобоско добавил, что его проект содержит строгие критерии «суверенитета и устойчивости» для общеевропейских лицензий на мобильный спектр.
В начале октября SpaceX приобрела у инвестиционной фирмы Grain Management портфель радиочастот в диапазоне 800 МГц за $8 млрд. Эта сделка нужна была компании Илона Маска для развертывания прямой спутниковой мобильной связи Starlink (Starlink Direct-to-Cell) на территории США. В мае Еврокомиссия предложила зарезервировать часть спектра для прямого подключения смартфонов к спутникам за европейскими игроками, что ограничило бы Starlink.