Евросоюз ужесточит правила для Starlink

По его словам, Европа «не может просто проснуться и увидеть, что SpaceX стремится полностью контролировать европейский рынок, а мы ничего не делаем». Михал Кобоско добавил, что его проект содержит строгие критерии «суверенитета и устойчивости» для общеевропейских лицензий на мобильный спектр.