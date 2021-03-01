Еврокомиссия: сертификат о вакцинации нужен для безопасности поездок в ЕС

Сертификат о вакцинации от коронавируса создается для обеспечения безопасных поездок в Евросоюзе (ЕС), сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер. Это первое официальное заявление Брюсселя о том, что сертификат создается с целью обеспечения безопасности поездок. До этого лидеры ЕС говорили, что планирующийся к введению документ будет носить исключительно медицинский характер.

«Он будет основан на медицинских показаниях, но его цель — способствовать безопасным поездкам в ЕС — как туристическим, так и рабочим»,— сказал господин Мамер на пресс-конференции в Брюсселе (цитата по ТАСС). Он отметил, что для создания документа потребуется как минимум три месяца.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что собирается в марте представить проект сертификата. По ее словам, будущий документ «будет соблюдать защиту данных, безопасность и конфиденциальность».

В конце февраля страны—члены ЕС выразили согласие относительно необходимости введения электронных сертификатов вакцинации от коронавируса COVID-19. До этого страны ЕС договорились придерживаться единого подхода к выдаче сертификатов о вакцинации. Речь шла о том, какие общие элементы могут быть включены в эти сертификаты.

О чем договорились члены ЕС, читайте в публикации “Ъ” «Что доставать из широких штанин».