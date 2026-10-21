Переговоры Путина и Уиткоффа

21 октября в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге прошли переговоры Владимира Путина и спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа. Встреча, начавшаяся в 11:55 мск, продлилась около трех часов. Американская сторона представила документы с подходами к завершению украинского конфликта, а российский президент объявил об освобождении осужденного за наемничество американца Стивена Хаббарда. Лица переговоров — в фотогалерее «Ъ».