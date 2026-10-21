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Переговоры Путина и Уиткоффа

Как прошла встреча в Петербурге
21 октября в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге прошли переговоры Владимира Путина и спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа. Встреча, начавшаяся в 11:55 мск, продлилась около трех часов. Американская сторона представила документы с подходами к завершению украинского конфликта, а российский президент объявил об освобождении осужденного за наемничество американца Стивена Хаббарда. Лица переговоров — в фотогалерее «Ъ».
Президент России Владимир Путин (в центре) и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на встрече в Константиновском дворце Санкт-Петербурга
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Президент России Владимир Путин (в центре) и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на встрече в Константиновском дворце Санкт-Петербурга

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Президент России Владимир Путин и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин (слева)
2/92/9

Президент России Владимир Путин и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин (слева)

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
3/93/9

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (слева) и помощник президента Юрий Ушаков
4/94/9

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (слева) и помощник президента Юрий Ушаков

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф (в центре) во время встречи с Владимиром Путиным
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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф (в центре) во время встречи с Владимиром Путиным

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф
6/96/9

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
7/97/9

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Президент РФ Владимир Путин
8/98/9

Президент РФ Владимир Путин

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Справа налево: спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
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Справа налево: спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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