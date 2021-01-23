Непривитым вход воспрещен

Страны Евросоюза договорились придерживаться единого подхода к выдаче сертификатов о вакцинации от коронавируса. Пока, убеждают политики, речь идет исключительно о медицинских задачах. Такие сертификаты, по их словам, никоим образом не способствуют дискриминации, а лишь повышают доверие граждан к вакцине и облегчают мониторинг прививочной кампании. Однако, например, власти Греции, активно поддерживающие введение сертификатов, уже предложили использовать их вместе с билетами на самолеты и поезда — а значит, облегчить привитым гражданам жизнь.

«По всему Евросоюзу ситуация в области здравоохранения остается очень серьезной. С вакцинами есть основания надеяться на лучшее. И есть повод для беспокойства из-за мутаций вируса. Мы должны оставаться сосредоточенными и решительными в наших ответных действиях»,— объявила в пятницу глава Еврокомиссии, врач по специальности Урсула фон дер Ляйен. Несмотря на коллективные усилия, десятки тысяч человек в странах ЕС ежедневно заражаются коронавирусом, а вакцины пока доступны лишь немногим.

Борьба с пандемией стала основной темой видеосаммита Евросоюза, состоявшегося в четверг. И одним из вопросов, который обсудили лидеры 27 европейских стран, было введение общеевропейских сертификатов о вакцинации против COVID-19. «Мы решили договориться об общих элементах, которые могут быть включены в сертификаты вакцинации с медицинскими целями,— объявил по итогам встречи глава Евросовета Шарль Мишель.— А позднее мы посмотрим, могут ли еще в каких-то обстоятельствах быть использованы эти сертификаты».

Слова экс-премьера Бельгии — попытка угодить и сторонникам, и противникам сертификатов. Один из главных лоббистов их введения в Евросоюзе — премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, который поднял этот вопрос на заседании лидеров стран. Себе он уже ввел себе обе дозы препарата, и в начале января предложил использовать единый сертификат о вакцинации при посадке пассажиров на воздушный, морской и железнодорожный транспорт. Мотивация греческого лидера очевидна: его страна, традиционно принимавшая у себя прежде всего европейских туристов, несет катастрофические потери из-за пандемии. А введение прививочных сертификатов могло бы способствовать восстановлению турпотока. «Для таких зависящих от туризма стран, как Греция, крайне важно решить этот вопрос до начала летнего сезона»,— торопил Кириакос Мицотакис коллег. При этом он настаивает на том, что предлагает только упросить процедуру для привитых граждан, а не усложнить ее для непривитых. «Речь не идет о том, чтобы сделать вакцинацию обязательной или обязательным условием для путешествий»,— заверил греческий премьер. В поддержку Афин выступил и Мадрид: Испания не меньше заинтересована в восстановлении потока туристов.

По мнению сторонников введения единого сертификата или гармонизации сертификатов стран-участниц, это позволит мониторить ход вакцинации в ЕС, укрепить доверие граждан, упростить выдачу национальных сертификатов и только затем, возможно, как-то использовать эти сертификаты в процессе возвращения к нормальной жизни. Например, предоставить определенные послабления путешественникам.

Впрочем, у такого подхода находятся и противники. Ведь вакцинация в большинстве стран ЕС, во-первых, добровольная, во-вторых, продвигается крайне медленно и, в-третьих, противопоказана отдельным группам населения. Например, людям с аллергией или гиперчувствительностью к компонентам препарата ставить вакцину Pfizer/Biontech не рекомендуется. А для пациентов с аутоиммунными заболеваниями, ВИЧ, для недавно переболевших COVID-19, а также для беременных и кормящих женщин данных о соотношении пользы и рисков пока нет. А главное — ученые пока не уверены, насколько привитый гражданин безопаснее непривитого: ведь даже если он не заразится сам, то может выступить переносчиком вируса.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас Фото: Kay Nietfeld / dpa / AP

Кроме того, многие опасаются, что введение единого сертификата о вакцинации может стать фактором дискриминации. «Я лично не считаю, что это хорошая идея,— заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.— Таким образом были бы созданы условия для дискриминации, что попросту неприемлемо». Масла в огонь ранее подлил глава МИД ФРГ Хайко Маас. В интервью изданию Bild am Sonntag он рассуждал, что «если в ресторане или кино соберутся только люди с прививками, они не смогут больше представлять опасности друг для друга». В Германии, где еще действуют жесткие карантинные правила, его слова многие поняли как обещание «спецрежима» для привитых и дальнейшее ограничение прав непривитых.

«Я хочу быть очень ясным в этом вопросе: мы проявляем осторожность по этой теме»,— попытался успокоить европейцев Шарль Мишель. И добавил: на текущий момент «нереалистично оценить все последствия» введения такого сертификата.

Напомним, что подобные дискуссии сейчас ведутся и в России. На этой неделе российские чиновники и политики раскритиковали идею введения так называемых ковид-паспортов, которую реализуют власти ряда регионов для создания преференций вакцинировавшимся от коронавируса (см. “Ъ” от 21 января). Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко указала на возможное нарушение принципа равноправия граждан. В Минздраве “Ъ” сообщили, что вопрос введения подобных документов не обсуждают.

Галина Дудина