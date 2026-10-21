Ушаков: Китай готовится к возможной встрече лидеров РФ, США и КНР
Китай занимается подготовкой возможной встречи лидеров России, КНР и США на саммите АТЭС в Шэньчжэне, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, этот вопрос обсуждался на сегодняшней встрече Владимира Путина и спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге.
«Возможная первая в истории встреча лидеров России, Китая и США в ходе предстоящего в ноябре саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне, конечно, тоже была сегодня затронута»,— рассказал Юрий Ушаков журналистам. «Эта идея не отвергается ни одной из столиц: ни Москвой, ни Вашингтоном, ни Пекином»,— подчеркнул он.
При благоприятном стечении обстоятельств, отметил господин Ушаков, встреча войдет в программу саммита. Мероприятие пройдет 18-19 ноября.
Президент США Дональд Трамп говорил, что не исключает возможность проведения трехсторонней встречи с президентами России и Китая. По его словам, темой переговоров могла бы стать ядерное разоружение. Владимир Путин также предлагал американскому коллеге и председателю КНР Си Цзиньпину провести трехстороннюю встречу по теме Украины.