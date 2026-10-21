Ушаков: Китай готовится к возможной встрече лидеров РФ, США и КНР

«Возможная первая в истории встреча лидеров России, Китая и США в ходе предстоящего в ноябре саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне, конечно, тоже была сегодня затронута»,— рассказал Юрий Ушаков журналистам. «Эта идея не отвергается ни одной из столиц: ни Москвой, ни Вашингтоном, ни Пекином»,— подчеркнул он.