Синдром дипломатического иммунодефицита
Норвежский суд арестовал недвижимость РФ по иску украинского «Нафтогаза»
Окружной суд Осло арестовал пять объектов российской госсобственности в норвежской столице в обеспечение иска украинской компании «Нафтогаз» к Москве в Гаагском арбитраже на сумму около $6 млрд. Решение было вынесено без уведомления России, доводы же о дипломатическом статусе недвижимости суд отверг, сочтя, что эти объекты использовались в коммерческих целях.
Арест был наложен на пять элитных жилых домов в Осло: на многоквартирный жилой дом в районе Фрогнер и четыре квартиры в кооперативах в престижной западной части норвежской столицы в районе Синсен. «Нафтогаз» утверждал, что эти объекты сдавались в аренду частным лицам на открытом рынке и не использовались дипломатами, а значит, положения Венской конвенции на такую недвижимость не распространяются. Суд с этими доводами истца согласился.
Недвижимость, подвергнутая аресту, перешла в собственность РФ в 1990-х годах по наследству от СССР. Дом в дипломатическом квартале Фрогнер был приобретен еще в 1970-х для размещения семей сотрудников советского торгпредства и дипломатов. Впоследствии здание было оформлено в собственность Управделами президента — ФГУП «Госзагрансобственность». По информации норвежских СМИ, впоследствии часть квартир в этом доме начали официально сдавать в аренду через коммерческие агентства в Осло.
Что же касается четырех квартир в районе Синсен и западном Осло, то, как следует из данных норвежского реестра и Земельной книги, кооперативные квартиры были приобретены в период с 1993 по 1999 год. Покупателем выступало Торговое представительство РФ в Норвегии. В те годы покупка жилья в кооперативах была стандартной практикой для размещения персонала торгпредства и специалистов, приезжавших по госконтрактам. Однако с середины 2000-х годов, после сокращения штата российских загранучреждений, объекты были также переведены на баланс «Госзагрансобственности», впоследствии и они стали сдаваться в аренду.
Норвежские реестры указывают, что собственность принадлежит РФ, однако статус дипломатических помещений за ними не закреплен. Именно этот факт и позволил Окружному суду в Осло по формальному поводу наложить арест на недвижимость, проигнорировав положения Венской конвенции.
Стоимость этих объектов, по оценке норвежских СМИ, составляет $20–33 млн, а в соответствии с решением суда арест может быть снят, если Минюст РФ предоставит финансовое обеспечение в 40 млрд норвежских крон (примерно $3,6 млрд) в счет погашения требуемой истцом суммы. Сумма значительно превышает стоимость недвижимости.
Напомним, «Нафтогаз» требует от России компенсации «за захваченные активы в Крыму» после 2014 года, подразумевая под ними, в частности, газопроводы, буровые установки «Вышки Бойко», газохранилища, месторождения и флот. В 2023 году Гаагский арбитраж обязал Россию выплатить $5 млрд компенсации, а также проценты. Москва отказалась, мотивировав это тем, что трибунал не имеет компетенций принимать подобные решения. Тогда украинская сторона настояла, чтобы решение исполнялось принудительно в юрисдикциях, где есть имущество РФ, в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 года.
В рамках иска «Нафтогаза» и еще шести компаний против РФ под арест уже попадала российская собственность. В начале сентября на Шпицбергене в рамках иска было арестовано российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов», которое занималось гидрометеорологией у берегов Шпицбергена.
Судно зашло в порт Лонгйир/Баренцбург, и норвежский судебный исполнитель наложил на него арест по требованию «Нафтогаза». МИД РФ тогда назвал этот акт «пиратством» и завил, что это «не что иное, как очередная попытка ограничить наше присутствие на архипелаге, препятствуя реализации Россией законных прав, и нарушение Норвегией обязательств по Договору о Шпицбергене 1920 года».
Тогда норвежская юстиция использовала тот же принцип, что и в случае с российской недвижимостью в Осло. Судно принадлежит Северному управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ФГБУ «Северное УГМС», Росгидромет) и базируется в Архангельске. Именно на нем годами проводились известные научные экспедиции «Плавучий университет». Но в последние годы Росгидромет использовал его как грузопассажирское и логистическое судно: оно возило ученых, смены полярников, грузы и туристов из Мурманска в поселок Баренцбург. Это и стало основанием для его ареста: норвежский суд трактовал использование судна Росгидромета для снабжения поселка и перевозки пассажиров как коммерческую деятельность, постановив, что по этой причине оно не может считаться чисто исследовательским государственным судном и суверенной собственностью России.
Юристы «Арктикугля» и Росгидромета обжаловали решение окружного суда Нур-Тромса, и суд в Норвегии вынужден был отложить немедленную принудительную продажу судна, как того требовал «Нафтогаз», до рассмотрения российских возражений. Судебный процесс пока продолжается.
Самым громким случаем выполнения решения Гаагского арбитражного суда стал арест в октябре 2024 года более чем 40 объектов российской государственной собственности в Финляндии на сумму более $38 млн.
Среди арестованных объектов были земельный участок Российского центра науки и культуры в Хельсинки, жилые дома дипломатов, а также элитные дома на острове Аландского архипелага.
В Великобритании «Нафтогаз» также подал иск, и Высокий суд Лондона признал решение Гаагского арбитража. Компания подала ходатайства об аресте коммерческих активов РФ в Лондоне — торговой недвижимости и счетов компаний, ассоциированных с российскими госструктурами. Аналогичное судебное разбирательство идет сейчас и в Швейцарии.
Таким образом, правоприменительная практика в европейских странах в последние годы наглядно демонстрирует, что активы РФ в зарубежных странах больше не защищены дипломатическим иммунитетом и международными договорами и европейские судебные власти всегда смогут найти предлог или лазейки в законодательстве, чтобы обойти и то и другое.