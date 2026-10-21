Синдром дипломатического иммунодефицита

Тогда норвежская юстиция использовала тот же принцип, что и в случае с российской недвижимостью в Осло. Судно принадлежит Северному управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ФГБУ «Северное УГМС», Росгидромет) и базируется в Архангельске. Именно на нем годами проводились известные научные экспедиции «Плавучий университет». Но в последние годы Росгидромет использовал его как грузопассажирское и логистическое судно: оно возило ученых, смены полярников, грузы и туристов из Мурманска в поселок Баренцбург. Это и стало основанием для его ареста: норвежский суд трактовал использование судна Росгидромета для снабжения поселка и перевозки пассажиров как коммерческую деятельность, постановив, что по этой причине оно не может считаться чисто исследовательским государственным судном и суверенной собственностью России.