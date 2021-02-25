Страны ЕС договорились ввести электронные сертификаты вакцинации

Страны—члены ЕС выразили согласие относительно необходимости введения электронных сертификатов вакцинации от коронавируса COVID-19, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она также выразила надежду, что они будут разработаны к лету.

«Важным пунктом (на переговорах.—“Ъ”) было введение цифрового подтверждения вакцинации. Здесь все едины во мнении, что нам необходимо что-то такое»,— сказала журналистам госпожа Меркель по итогам первого дня саммита (цитата по ТАСС).

Канцлер ФРГ уточнила, что для начала такие сертификаты разработают страны-члены ЕС, а затем Еврокомиссия сделает их «совместимыми», чтобы обеспечить возможность использовать их во всех странах Евросоюза. «Таким образом, с дополнительной информацией (о гражданах.—“Ъ”), поездки внутри ЕС будут возможны, а также, возможно, это станет основанием для въезда в ЕС из третьих стран»,— добавила она.

По словам Ангелы Меркель, Еврокомиссии понадобится около трех месяцев для создания необходимых технических условий. «Есть надежда, что до лета это будет готово»,— сказала она.

При этом глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС пока не договорились о том, когда такие сертификаты начнут действовать, а также для каких целей. «Сегодня вопросы сертификатов обсуждались очень подробно. После многочасовых переговоров мы сумели сделать шаг вперед к большему взаимопониманию по этому вопросу. Но это не означает, что все вопросы были урегулированы, над этим еще предстоит поработать»,— сказал он.

Месяцем ранее страны ЕС договорились придерживаться единого подхода к выдаче сертификатов о вакцинации. Речь шла о том, какие общие элементы могут быть выключены в эти сертификаты.

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