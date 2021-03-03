МИД Китая: внешние силы не имеют права вмешиваться в дело Навального

Ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным является внутренним делом России, внешнее вмешательство в него недопустимо, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. 2 марта США и ЕС ввели санкции против России из-за дела Алексея Навального.

«Мы уже неоднократно заявляли о позиции Китая. Дело Навального является исключительно внутренним делом России, внешние силы не имеют никакого права вмешиваться»,— сказал Ван Вэньбинь на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Он заявил, что при взаимодействии на международной арене не следует прибегать к односторонним санкциям. Ван Вэньбинь надеется, что Россия и другие страны смогут укрепить взаимопонимание и устранить разногласия путем переговоров и мирного диалога.

Под ограничения Вашингтона попали семь высокопоставленных должностных лиц России и три научные организации. Брюссель ввел санкции против четырех российских чиновников. В оба списка попали директор ФСИН Александр Калашников и генпрокурор России Игорь Краснов. МИД России пообещал ответить на санкции.

Подробнее о санкциях — в материале “Ъ” «У санкций два союзника — США и ЕС».