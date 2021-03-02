ЕС ввел санкции против российских чиновников из-за Навального

Евросоюз ввел санкции в отношении должностных лиц из России в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального. Решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

Под санкции подпали:

директор ФСИН Александр Калашников;

председатель СКР Александр Бастрыкин;

генпрокурор России Игорь Краснов;

директор Росгвардии Виктор Золотов.

Как ранее пояснил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, санкции вводятся против тех, «кто отвечает за арест, выдвижение обвинения и приговор Алексею Навальному». Теперь фигурантам списка запрещен въезд в ЕС, а их имущество и счета на территории ЕС, если таковые имеются, будут заморожены.

Ввести ограничительные меры против граждан РФ за действия, совершенные за пределами ЕС, позволил новый санкционный механизм, появившийся в конце прошлого года. В европейской прессе его сразу же назвали «европейским "актом Магнитского"» (по аналогии с таким же американским): он позволяет вводить персональные санкции против нарушителей прав человека в разных странах.

Ранее сегодня глава МИД России Сергей Лавров пообещал ответить на санкции ЕС, конкретные ответные меры не уточнялись. Санкции против России также вводит администрация президента США. В американский список попали семь высокопоставленных чиновников и 14 организаций.

Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января после возращения из Германии, где он лечился от отравления. 20 февраля суд отклонил апелляцию по делу о замене ему условного срока на реальный по запросу ФСИН, но постановил зачесть период домашнего ареста в 2014–2015 годах. Алексей Навальный проведет в колонии два с половиной года. Западные страны обвиняют власти России в причастности к отравлению политика. Москва обвинения отвергает.

Подробнее о подготовке санкций ЕС — в материале “Ъ” «Евросоюз договорился о санкциях, но не сказал — против кого».