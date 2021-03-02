США ввели санкции против семи россиян из-за ситуации с Навальным

Минфин США опубликовал список россиян, против которых вводятся санкции в связи с отправлением и последующим заключением в тюрьму оппозиционера Алексея Навального.

В санкционный список включены:

Директор ФСБ Александр Бортников. США обвиняют его в политическом преследовании противников российской власти и называют «ключевым силовиком». Сама ФСБ уже находится под сакциями с 2016 года. В совместном расследовании ФБК (внесен в список иноагентов), Bellingcat и The Insider при участии CNN и Der Spiegel говорилось о предполагаемом отравлении господина Навального группой сотрудников ФСБ.

США обвиняют его в политическом преследовании противников российской власти и называют «ключевым силовиком». Сама ФСБ уже находится под сакциями с 2016 года. В совместном расследовании ФБК (внесен в список иноагентов), Bellingcat и The Insider при участии CNN и Der Spiegel говорилось о предполагаемом отравлении господина Навального группой сотрудников ФСБ. Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко . Минфин США называет его «куратором внутренней политики» президента Владимира Путина.

. Минфин США называет его «куратором внутренней политики» президента Владимира Путина. Генпрокурор Игорь Краснов. Генпрокуратура поддержала требование ФСИН о замене условного срока Алексея Навального на реальный.

Генпрокуратура поддержала требование ФСИН о замене условного срока Алексея Навального на реальный. Глава ФСИН Александр Калашников. ФСИН обвинила Навального в уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции, когда он находился в Германии на лечении. Позже по требованию ФСИН оппозиционера арестовали и заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

ФСИН обвинила Навального в уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции, когда он находился в Германии на лечении. Позже по требованию ФСИН оппозиционера арестовали и заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин. Власти США заявляют, что был назначен в рабочую группу в администрации президента, роль которой заключалась в противодействии влиянию Алексея Навального в российском обществе, в том числе дискредитации оппозиционера.

Власти США заявляют, что был назначен в рабочую группу в администрации президента, роль которой заключалась в противодействии влиянию Алексея Навального в российском обществе, в том числе дискредитации оппозиционера. Заместитель министра обороны Алексей Криворучко. По мнению США, он несет общую ответственность за вооружения, включая надзор за запасами вооружения и военной техники министерства.

По мнению США, он несет общую ответственность за вооружения, включая надзор за запасами вооружения и военной техники министерства. Заместитель министра обороны Павел Попов. Как говорится в заявлении Минфина, он отвечает за исследовательскую деятельность, которая включает в себя надзор и развитие научно-технического потенциала Минобороны России.

Под санкции США подпали три организации:

27-й научный центр Минобороны (27-й ЦНИИ; занимается в том числе вопросами применения информационных технологий военного и двойного назначения);

33-й центральный НИИ Минобороны (33-й ЦНИИ; ведущая научно-исследовательская организация в области радиационной, химической и биологической защиты);

НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ; головной разработчик всех технологий уничтожения отравляющих веществ, используемых на российских объектах по уничтожению химоружия; СМИ писали, что в филиале этого НИИ в Шиханах разрабатывался яд «Новичок»).

В техническом документе ведомства также фигурируют ФСБ, Главное разведывательное управление (сейчас Главное управление Генштаба ВС РФ), которые Вашингтон ранее включил в свой черный список по подозрению в хакерских атаках и вмешательстве в выборы в 2016 году. ГосНИИОХТ и 33-й ЦНИИИ Минобороны с августа 2020 года находятся под санкциями Минторга США.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами. Против иностранных граждан, которые «участвуют в существенных сделках» с этими должностными лицами, могут быть также введены ограничения.

Ранее сегодня Евросоюз ввел санкции в отношении должностных лиц из России. Под санкции подпали директор ФСИН Александр Калашников, председатель СКР Александр Бастрыкин, генпрокурор России Игорь Краснов, директор Росгвардии Виктор Золотов. Фигурантам списка запрещен въезд в ЕС, а их имущество и счета на территории ЕС, если таковые имеются, будут заморожены.

Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января после возращения из Германии, где он лечился от отравления. 20 февраля суд отклонил апелляцию по делу о замене ему условного срока на реальный по запросу ФСИН, но постановил зачесть период домашнего ареста в 2014–2015 годах. Алексей Навальный проведет в колонии два с половиной года. Западные страны обвиняют власти России в причастности к отравлению политика. Москва обвинения отвергает.

О подготовке санкций ЕС — в материале “Ъ” «Евросоюз договорился о санкциях, но не сказал — против кого».