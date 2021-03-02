МИД России пообещал ответить на санкции США по «принципу взаимности»

Россия ответит США на санкции по принципу взаимности, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Москва отреагирует «не обязательно симметрично». Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов пообещал, что Москва ответит на санкции Брюсселя.

«Администрация США предприняла враждебный антироссийский выпад, объявив дуэтом с Евросоюзом об очередных санкционных мерах для "наказания Москвы". <...> Мириться с этим не намерены. Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично»,— говорится в заявлении госпожи Захаровой.

МИД России считает, что Вашингтон «пытается культивировать образ внешнего врага» на фоне внутренних проблем. Обвинения в отравлении Алексея Навального Мария Захарова называет провокацией, которая используется для «продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела» России.

«Если США не готовы к равноправному диалогу на разумной основе, это их выбор. Независимо от американских "санкционных пристрастий" продолжим последовательно и решительно отстаивать национальные интересы, давая отпор любой агрессии. Призываем коллег не играть с огнем»,— говорится в заявлении.

Мария Захарова считает, что США «сложно понять иллюзорность претензий на собственную исключительность». Она называет Вашингтон «серийным нарушителем международных договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями и нераспространения». По мнению представителя МИД РФ, такой нарушитель лишен морального права «читать нотации» другим.

США 2 марта ввели санкции в связи с произошедшим с Алексеем Навальным против директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, Генпрокурора Игоря Краснова, главы ФСИН Александра Калашникова и других высокопоставленных чиновников. Незадолго до этого ограничения ввел Евросоюз. Брюссель ограничился четырьмя фамилиями.

Подробнее о подготовке санкций ЕС — в материале “Ъ” «Евросоюз договорился о санкциях, но не сказал — против кого».